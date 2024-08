Elena Gadel, de 'Com si fos ahir', espectacular en bikini junto al padre de sus hijos

Si Elena Gadel es la estrella de la serie de la sobremesa de TV3, Com si fos ahir, se dice y punto. Y es que la audiencia de TV3 todavía no ha superado la reconciliación más esperada entre Noe, interpretada por Gadel, y Miquel, encarnado por el gran Eduard Farelo.

No cabe duda que Com si fos ahir dejó a sus fans emocionados con su último episodio. Donde finalmente se resolvió el drama entre Miquel y Noe. Después de una temporada marcada por la separación y los engaños, los seguidores estaban desesperados por un desenlace feliz.

En el capítulo final, los guionistas sorprendieron al público con un emotivo giro: los personajes se reencontraron. Se dieron un apasionado beso y se hicieron promesas de amor. Este final ha conquistado a la audiencia, cerrando con broche de oro una temporada llena de emociones.

Elena Gadel aparece en bikini: foto espectacular

Lejos de los platós, Elena Gadel disfruta de una preciosa relación junto a su pareja, Joan Pagès, el cual pertenece al famoso grupo Blaumut. Ahora, la intérprete ha compartido unas imágenes en bikini junto al músico disfrutando de sus vacaciones lejos de Cataluña.

Tal como ha mostrado Gadel a través de su cuenta de Instagram, la pareja se encuentra en Granada. Lo cierto es que Elena Gadel luce espectacular con un bikini negro bailando junto a Joan Pagès. Y es que el amor que se profieren traspasa la pantalla.

Elena Gadel y Joan Pagès más enamorados que nunca

Elena Gadel y Toni Pagès, padres de Nil y Maria, compartieron con sus seguidores su entrañable historia de amor. La pareja se conoció en el escenario del musical Grease, donde Elena interpretaba el papel de Rizzo y Toni era el baterista de la banda.

Toni Pagès recordó con humor los primeros días de su relación: "No me hacía caso, ella era una de las actrices, con su camerino. Yo estaba en la banda, en un rincón aparte". Según Pagès, Elena no le prestaba mucha atención, ya que estaba completamente enfocada en su actuación.

Por su parte, Elena Gadel corroboró la versión de Toni, pero con una perspectiva algo diferente. "Sí, claro, claro, te miraba por encima del hombro", respondió riendo. "Y yo, mientras tanto, seguía tocando, intentando ver si me seguía el ritmo, pero no había manera".

La historia de amor entre Elena y Toni se convirtió en una divertida anécdota que ambos compartieron en televisión. Su relación, que comenzó con una pizca de desdén y desafío, ha evolucionado hasta formar una hermosa familia.