Lara Álvarez asume los rumores sobre Felipe VI: 'Estuvimos en la fiesta de...'

Lara Álvarez vivió uno de sus días más especiales gracias a la Copa del Rey de Vela 2024 celebrada en Palma de Mallorca. Allí tuvo la oportunidad de coincidir con Felipe VI, que se encontraba asistiendo al evento. “Estuvimos en la fiesta de Blanco”, ha contado la asturiana sobre cómo vivió el evento.

Aunque Lara lamenta no haber tenido la oportunidad de acercarse mucho a Felipe, describe con ilusión su encuentro. “Ha sido increíble, una experiencia única”, añadía todavía emocionada por lo que había tenido la oportunidad de experimentar.

Lara Álvarez coincide con Felipe en Mallorca

Lara Álvarez acaparaba el interés de la prensa por su presencia en la Copa del Rey de Vela 2024, donde coincidió con Felipe VI. El rey se encuentra en Palma de Mallorca disfrutando de sus vacaciones y aprovechó para asistir a la competición. “Estuvimos en la fiesta de Blanco, que también fue muy divertida”, confesaba Lara.

“Hemos visto también al rey”, revelaba asumiendo su relación con Felipe. Sin embargo, la presentadora lamentaba no haber tenido la oportunidad de acercarse más a él. “Lo hemos visto desde lejos, es cierto que no hemos tenido la ocasión de conocerlo finalmente, aunque me hacía ilusión”, añadía.

Para Lara hubiera sido “algo único y un privilegio poder saludar a Su Majestad”, pero en esta ocasión no ha podido ser. “Tampoco conozco a la reina Letizia, otro privilegio, muchísimas ganas también”, añadía. Sin embargo, esto no ha empañado su estancia en Palma de Mallorca, donde asistía por primera vez a las famosas regatas.

“Ha sido increíble, era la primera vez que íbamos a la Copa del Rey y ha sido una experiencia única”, ha comentado a Europa Press. Aunque han sido solo 24 horas, tuvo tiempo de asistir a una de las fiestas tradicionales de las regatas. “Lo hemos pasado increíble, un ambientazo, estuvimos en la fiesta de Blanco, que también fue muy divertida”, contó.

Lara también estuvo acompañada de María José Suárez, quien hace poco rompió con Escassi. Sobre cómo la había visto, Álvarez ha evitado pronunciarse y emplazó a los periodistas a que le preguntaran directamente a ella.

Y de una ruptura a otro, pues Lara confesó a su llegada al aeropuerto que su relación con Antonio Texeira había llegado a su fin.

Lara Álvarez rompe con Antonio Texeira

El pasado mes de mayo salió a la luz la relación de Lara con Antonio Texeira, un conocido presentador de Mediaset. Todo apuntaba a que la historia entre ambos iba a las mil maravillas, pero, tan solo dos meses después, la asturiana ha confesado la ruptura.

“Estoy soltera”, reconocía a su llegada a Madrid tras su fugaz viaje a Palma de Mallorca, añadiendo que estaba “tranquila y feliz”. “Tengo libertad para poder hacer lo que quiera, con quien quiera y sin dar explicaciones”, añadía. Lara es muy celosa de su vida privada y siempre ha evitado pronunciarse sobre ella.

Ante las preguntas de los reporteros se mostró algo molesta y, aunque aseguró que respetaba su trabajo, no se sentía cómoda. “Otra cosa es que yo vaya a dar explicaciones de mi vida”, decía. “No se las doy a mi madre, imagínate si os la voy a dar a vosotros”, sentenciaba.

Lara ha desmentido su relación con Antonio a pesar de las fotos que la revista ¡Hola! publicó con beso incluido. “Con Antonio los títulos los ponéis vosotros, tengo muchos amigos, muy buena gente en mi vida”, recalcaba.

La presentadora asturiana no cierra las puertas al amor y asegura que cuando conozca al hombre de su vida no dudará en contarlo. Mientras tanto, Lara disfruta de su tiempo junto a su familia y amigos a la espera de encontrar de nuevo el amor.