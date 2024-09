El día que Ramon Pellicer confesó la relación que mantiene con su ex, Julia Otero

Ramon Pellicer y Julia Otero son nombres que resuenan en el panorama mediático español. Ya sea tanto por sus exitosas trayectorias en la televisión como por su relación personal.

Y es que ambos estuvieron marcados por un matrimonio que, a pesar de su fin, no terminó en conflicto. Casados de 1987 a 1993, la pareja ha demostrado que es posible mantener una relación amistosa y respetuosa incluso después de la separación.

En varias ocasiones, tanto Ramon Pellicer como Julia Otero han compartido su experiencia. Y han asegurado que han logrado mantener una relación excelente a lo largo de los años.

La separación amistosa entre Ramon Pellicer y Julia Otero

El matrimonio entre Ramon Pellicer, reconocido periodista y presentador de TV3, y Julia Otero fue uno de los enlaces más mediáticos de su tiempo.

Aunque su relación matrimonial terminó en 1993, ambos han mostrado una madurez admirable al hablar de su pasado conjunto. A lo largo de los años, la separación fue gestionada de manera amigable, y ambos han mantenido una relación cordial.

Julia Otero, en una de sus intervenciones públicas, destacó lo positiva que ha sido su experiencia con sus exparejas. "Tengo la gran suerte de llevarme bien con todos los hombres que he tenido alguna relación. Nunca me he sentido abandonada ni me han tratado mal", afirmó Otero, reflejando una actitud positiva hacia sus relaciones pasadas.

Ramon Pellicer, por su parte, también ha hablado abiertamente sobre la relación que mantiene con Otero. En una entrevista en El Suplement de Catalunya Ràdio, Pellicer destacó que su relación con la exesposa es muy buena. "Julia y yo tenemos una relación excelente, además, tenemos la suerte de mantenerla en el tiempo", confesó.

Sin embargo, Ramon Pellicer destacó que, cuando estaba con Julia, la prensa del corazón lo perseguía. "A Julia siempre la han perseguido, pues yo que estaba al lado también me tocó pringar. Pero sin estar con Julia, por ejemplo, cuando estuve en Madrid también fui víctima de esta persecución absurda de las fotografías un verano".

El hecho de que ambos hayan mantenido una relación amistosa a lo largo de los años también ha tenido un impacto positivo en sus carreras. Julia Otero ha continuado siendo una figura influyente en la radio y la televisión. Y Ramon Pellicer sigue siendo un referente en el periodismo catalán, presentando los informativos del fin de semana en TV3.