Destapan cómo trata Kate Middleton a su hijo George, futuro rey de Inglaterra

Kate Middleton está centrada en su proceso de recuperación después anunciar que padecía cáncer el pasado mes de marzo. Muy pendiente también de la educación de sus hijos, la princesa de Gales ha dejado a la vista el cariñoso apelativo con el que llama a su hijo mayor, George.

El libro The New Royal Family: Prince George, William and Kate, The Next Generation desveló cómo llama Middleton al mayor de sus hijos. El niño, que es el segundo en la línea sucesoria al trono inglés, recibe el cariñoso apelativo de 'uvita' o 'pequeña uva'.

La experta en nobleza Katie Nicholl reveló en una entrevista a The Mirror que Kate Middleton quería que su primer hijo se llamara Alexander. Un nombre griego que significa 'defensor de los hombres' y que finalmente no fue el elegido.

El apelativo con el que Kate Middleton se refiere a su hijo George

Al parecer este nombre no convencía del todo al hijo de Carlos de Inglaterra. El heredero prefería otros nombres más tradicionales en la familia real británica. Como no se ponían de acuerdo, el matrimonio decidió que alguien de la familia lo decidiera.

Según informaciones que trascendieron fue el perro de la pareja, Lupo, el encargado de determinar que el pequeño se llamara finalmente George.

Kate y Guillermo escribieron en varios trozos de papel los nombres que barajaban para su hijo, los esparcieron por el suelo, dejando que el animal cogiera uno. El elegido por el can fue George, por lo que se decantaron por ese nombre, dejando en segundo lugar el de Alexander.

El niño, que cumplió 11 años el pasado mes de julio, en sus apariciones públicas se muestra serio y tímido. Sin embargo, quienes le han tratado aseguran que es “muy vivo y curioso”. También lo han descrito como una persona "alegre y preguntona".

Una descripción del que algún día será el monarca del Reino Unido que dio un amigo de la familia en un artículo publicado por la revista estadounidense People en 2019.

George tiene claro el papel que ocupará cuando sea mayor

La misma publicación desvelaba también que el hijo mayor de los príncipes de Gales tiene gustos y comportamientos similares a los de cualquier otro niño de su edad.

Aun así, con sus compañeros en la escuela a veces saca a relucir el lado más fuerte de su carácter.

“Mi padre será rey, mejor que tengas cuidado”, ha dicho en alguna ocasión, según revelaba la especialista en la casa real británica Katie Nicholl en su último libro The New Royals. Una frase que deja claro que, pese a ser un niño, el nieto de Carlos III tiene claro el papel que ocupará en unos años.