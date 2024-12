David Bustamante deja muda a Yana Olina tras destapar su última bomba: 'Se lo debemos'

En las últimas semanas, David Bustamante ha estado en el centro de un intenso debate en redes sociales. Todo comenzó tras su reaparición en los escenarios, donde algunos asistentes a sus conciertos compartieron vídeos que rápidamente se hicieron virales por su cambio físico. David Bustamante ha dejado sin palabras a Yana Olina, tras destapar su última bomba: cocinará él en Navidad para ayudar a su madre y es que según él: "se lo debemos".

Algunos usuarios comentaron que el artista lucía tan diferente que les costó reconocerlo. Sin embargo, Bustamante no ha dejado que las críticas lo afecten.

En una reciente entrevista con Europa Press, ha sido tajante al abordar el tema: “Nada, sin comentarios. Me parece que es ridículo que pasen estas cosas”.

David Bustamante habla sobre qué hará en Navidad

A pesar del revuelo, el cantante cántabro ha mantenido su característica actitud positiva. “Hay cosas mucho más importantes en las que centrarse. Desde luego”, afirmó con firmeza.

Hoy, Bustamante se encuentra en Barcelona, listo para participar en el concierto Unicxs de Cadena Dial, un evento muy esperado por sus seguidores. Llegó con la energía a tope y un ánimo inquebrantable.

“Muy bien, con muchas ganas del concierto de esta noche con Cadena Dial. A disfrutar de estos últimos compromisos que tenemos antes de terminar el año y luego ya a disfrutar. A coger un poquito de vacaciones de Navidad”, comentó sonriente.

El final del año trae consigo un descanso merecido para el cantante, quien ya tiene claros sus planes para las fiestas. Como siempre, las celebrará en familia, una tradición que le llena de alegría.

“Sí, siempre, siempre en familia. En Navidad me gusta. Bueno, se viene todo el mundo a mi casa y somos muy familiares, son unas fechas que nos gustan”, explicó emocionado.

David Bustamante deja muda a Yana Olina tras destapar su última bomba

Pero lo que realmente ha sorprendido a todos ha sido su gesto especial hacia su madre. Durante las navidades, Bustamante y su hermano Igor toman el control absoluto de la cocina.

“Mi madre no toca un bártulo de la cocina en todas las navidades. Mi hermano Igor y yo nos encargamos de las comidas y las cenas para todos. Se lo debemos”, confesó con una sonrisa.

Este detalle no ha pasado desapercibido. La dedicación de Bustamante a su familia es evidente, y este gesto en particular ha dejado sin palabras a muchos, incluida su pareja, Yana Olina. Aunque Yana aún no se ha pronunciado, no cabe duda de que estará encantada de ver cómo Bustamante cuida de los suyos con tanto cariño.

El cantante, a pesar de las críticas recientes, sigue demostrando que lo más importante para él es su gente. Y este gesto hacia su madre no solo refuerza su imagen de hombre familiar, sino también su capacidad para mantener los pies en la tierra.