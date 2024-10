Yana Olina confirma un secreto a voces de su novio David Bustamante: 'El próximo...'

Esta noche, David Bustamante regresa a El Hormiguero para hablar de sus nuevos proyectos profesionales. Visita en la que, de seguro, va a dar más detalles sobre lo que es ya un secreto a voces. Y es que, el próximo 25 de octubre, sale a la venta su nuevo disco, Inédito.

Durante las últimas semanas, ha estado circulando por las redes sociales todo tipo de rumores relacionados con su carrera musical, entre ellos, la llegada de su próximo disco. Una información que ahora Yana Olina ha podido confirmar gracias a la última publicación del cantante.

Hace apenas unas horas, David Bustamante ha regresado a su perfil de Instagram con una información muy esperada por todos los seguidores de su trabajo:

“Muy buenas, familia. Ya sabéis que el 25 de octubre sale mi nuevo disco, Inédito, y estaremos para celebrarlo de 18:00 a 20:00 horas en El Corte Inglés de Goya (Madrid). Cuento con vosotros”.

Con esta nueva publicación, Yana Olina ha podido confirmar el secreto a voces de David Bustamante

Después de haber guardado durante un tiempo este secreto, ahora el novio de Yana Olina ha sorprendido a todos sus seguidores con la llegada de su nuevo disco. Trabajo musical que esta noche va a promocionar durante su visita al programa de Pablo Motos.

Sin embargo, horas antes de que se produzca su nueva intervención televisiva, los fans de David Bustamante han querido reaccionar a esta esperada noticia a través de las redes sociales. “No faltaré por nada del mundo”, ha asegurado una usuaria de Instagram.

Además, otra de sus seguidoras ha confirmado que, por fin, va a cumplir su sueño: conocer a la pareja de Yana Olina en persona. “Estoy deseando conocerte y abrazarte. Allí nos vemos el viernes, eres cura para el alma”.

No obstante, también hay quienes le han pedido a David Bustamante que promocione su nuevo disco en otras ciudades, como Valencia, Sevilla o Gran Canaria.

“Sabes que no me lo perdería, pero es Madrid y no puedo ir. A ver si no tardas en venir a Valencia” o “vente pronto para Gran Canaria para que me firmes el mío”, son solo algunos de los mensajes que ha recibido.

Una firma de discos que los vecinos de Cantabria sí tendrán la oportunidad de disfrutar en los próximos días. Y es que el próximo sábado, 26 de octubre, tras su paso por la capital, el novio de Yana Olina viajará hasta su tierra natal para reencontrarse con sus fans.