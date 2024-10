La curiosa reflexión de Irene Rosales tras demostrarse la inocencia de Kiko Rivera

Irene Rosales sigue con su vida en Castilleja de la Cuesta, volcada en el cuidado de sus hijas y al lado de su marido. La mujer de Kiko Rivera ha compartido con sus seguidores un mensaje de lo más significativo: "Los lujos de la vida. Mucha salud".

Una frase firmada por Rubio José que Rosales ha hecho suya. Para la andaluza no hay mayor tesoro en la vida que la salud. Ella sabe bien su valor, pues vivió en primera persona la pérdida de sus padres con pocos meses de diferencia.

Una publicación que pone de manifiesto que Irene confía en su marido tras los rumores de infidelidad surgidos hace unos días. Tras quedar demostrado que Kiko no engañó a su mujer, su relación con Rosales no se ha visto resentida por los últimos comentarios.

Irene Rosales sigue al lado de su marido ajena a los rumores de infidelidad

La publicación de Irene Rosales deja a la vista lo que de verdad es importante para ella. La sevillana confía en su marido y no hace caso a cada comentario o rumor sobre engaños amorosos que pondrían en peligro su relación.

La nuera de Isabel Pantoja valora la salud por encima de todo. A lo largo de su vida, además de hacer frente a la enfermedad que se llevó a sus padres, también ha acompañado a su marido cuando este sufrió un ictus. En octubre de 2022 el DJ vivió un momento delicado que le llevó a estar entre la vida y la muerte.

Además, hace unos meses el hijo de Paquirri sorprendía a sus seguidores al revelar que padece osteonecrosis. Una enfermedad que, según él mismo explicaba, consiste en "la muerte de las células óseas y de la médula ósea por causa isquémica".

Para Irene Rosales la salud es lo más importante

No es de extrañar, tras estas situaciones a las que Irene ha hecho frente, que para ella la salud sea lo más importante. La mujer de Kiko Rivera ha preferido no pronunciarse sobre los comentarios que relacionaban a su marido con otra mujer.

El programa Ni que fuéramos presentado por María Patiño se ponía en contacto con Irene Rosales para conocer cuál era su opinión sobre las informaciones vertidas sobre el citado asunto. "No voy a comentar nada, no voy a entrar en nada personal. No te voy a comentar nada, hace mucho que no entro en nada", zanjaba.

Lo que sí reconocía es que su relación con su marido no se ha visto afectada por los últimos rumores sobre un desengaño amoroso. "Estamos muy bien", desvelaba, dando a entender que no le afectan ni este ni otro tipo de comentarios. Una manera de confirmar que prefiere no entrar en ninguna polémica.