Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz hacen saltar las alarmas: dan una triste noticia

Cristina Pedroche aprovechó su presencia en Zapeando, programa en el que colabora, para dar una noticia que tiene que ver con ella y con su marido Dabiz Muñoz. La televisiva se sinceraba al hablar sobre su segundo embarazo para confirmar cómo se encuentra en estos momentos. Pedroche no tuvo reparos en reconocer que, a dos meses y medio de dar a luz, se encuentra "muy cansada".

Cristina ha ido dando algunas pistas sobre cómo está. Ahora, sin disimular el agotamiento que lleva a sus espaldas, la tertuliana admitía que este embarazo está siendo muy diferente al anterior.

Semanas antes de dar a luz, Pedroche se desahogaba en directo: "Por fuera no sé, pero por dentro tengo que estar 'renegría'", explicaba. Pese a los comentarios de sus compañeros, quienes valoraban que tenía buen aspecto, la mujer de Dabiz Muñoz no compartía esas palabras.

Cristina Pedroche comparte cómo se encuentra en la recta final de su segundo embarazo

Donde también se ha pronunciado sobre esta circunstancia es en su perfil de Instagram. Resignada, Pedroche hacía hincapié en la mayor diferencia que encuentra con el embarazo de Laia. "Ya me avisaron que habría varias diferencias entre el primer y el segundo embarazo, pero no me imaginé que tantas", compartía con sus seguidores.

Una publicación en la que, haciendo gala de buen humor, la madrileña dedicaba unas palabras a sus haters. "Como no soy la única madre...", advertía consciente de que sus palabras son examinadas con lupa.

A continuación, la periodista preguntaba a sus seguidoras femeninas cuál es la mayor diferencia que ellas han encontrado entre su primer embarazo y los siguientes. Pedroche comenzaba poniéndose como ejemplo: "Yo: el descanso".

Será el próximo 14 de julio cuando Laia sople las velas de su segundo cumpleaños. Es posible que para entonces la hija de Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche ya se haya convertido en hermana mayor.

Hasta que llegue ese momento Cristina Pedroche lleva su embarazo como puede. "Antes me podía echar la siesta cuando quería, ahora cuando me dejan y no siempre me quedo dormida, me cuesta muchísimo", reconocía entre risas.

Con más de tres millones de seguidores, la cuenta de la también influencer no tardaba en llenarse de reacciones. La mayoría coincidía en destacar que cada embarazo es diferente y animaban a la colaboradora a seguir adelante a pesar de los comentarios de quienes la cuestionan continuamente.

Cristina Pedroche ha confesado que se encuentra muy cansada a pocas semanas de dar a luz

El 28 de diciembre de 2024, coincidiendo con el día de los Santos Inocentes, Cristina Pedroche anunció su segundo embarazo. Si bien la fecha generó cierto escepticismo, la presentadora y su marido no mentían al anunciar que ampliarían la familia.

Unas semanas después, en concreto el 7 de febrero, la pareja daba a conocer el sexo del bebé. Mediante un extenso mensaje que iba acompañado de la imagen de una mariposa saliendo de un huevo, Cristina Pedroche anunciaba públicamente que lo que espera es un niño.

"Te amo con locura, bebé. Tu papá, tu hermanita y yo te adoramos; Te quiero, hijo", eran las palabras con las que Cristina Pedroche concluía esta sincera misiva. Solo queda esperar a que nazca el pequeño para que por fin la televisiva logre de su deseo de tener a su niño en brazos.