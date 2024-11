Comunicado urgente de Sofía Suescun tras descubrir qué ha pasado con Maite Galdeano

Sofía Suescun ha lanzado un comunicado urgente tras descubrir qué ha pasado con Maite Galdeano: no habrá reconciliación. A pesar de los mensajes que le envía Galdeano a través de Instagram y de su ingreso en Psiquiatría, Sofía no piensa perdonarla. De cara a las próximas Navidades, la pregunta obligatoria es si habrá o no reencuentro, pero Suescun lo ha descartado por completo.

“Mucho cambio no creo que vaya a haber”, ha dicho aclarando que, ahora mismo, se encuentra en un momento de “paz y tranquilidad”. Además, aprovechó la ocasión para aclarar los rumores de su futura maternidad y lanzarle un nuevo golpe a Maite. Con lo que dejó patente que la guerra continúa estando muy activa.

Sofía Suescun da una última hora sobre Maite Galdeano

Sofía Suescun reaparecía ayer, martes 26 de noviembre, en Madrid con motivo de la inauguración de Casa Shein. La hija de Maite Galdeano posó en el photocall en medio de los recientes rumores sobre su futura maternidad. También con la polémica todavía reciente de su madre y el distanciamiento que continúa habiendo entre ellas.

En este sentido, Sofía ha lanzado un comunicado urgente tras descubrir lo que ha pasado con Galdeano: no habrá reconciliación. Lo que ha pasado con Maite es que continúa mandándole mensajes a través de Instagram, incluso después de su ingreso en Psiquiatría. Hace unas semanas sufrió un desmayo en plena calle por un ataque de ansiedad y la derivaron a un especialista, que acabó dándole el alta.

A un mes para que comiencen las Navidades, todas las miradas están puestas en si Maite y Sofía aprovecharán para limar asperezas y celebrarlas juntas. La novia de Kiko opina que estas festividades no le remueven sus sentimientos de cara a cambiar las cosas. “Los pasos que uno da en la vida tienen que fluir y no esperar a un momento para dar cualquier paso en concreto”, explicaba.

En estos momentos, Sofía asegura que prioriza “la tranquilidad, la paz y la felicidad”. Tres cosas que ha logrado desde que se alejó de Maite y a las que no está dispuesta a renunciar. “Así estoy y así quiero estar, así que mucho cambio no creo que vaya a hacer”, añadió.

Maite Galdeano continúa reclamando el perdón de Sofía Suescun

Tras abandonar el domicilio de Sofía, Maite encontró refugio en su Navarra natal. Allí se reencontró con su pasado y con alguien que, hasta el momento, había pasado desapercibida: su madre. En los últimos meses, a lo que se ha dedicado Galdeano es a compartir sus visitas a la residencia en la que se encuentra para cuidar de ella.

Mediante ello, ha lanzado algún que otro ‘zasca’ a Sofía. Lo último que ha pasado ha sido que ha compartido una foto de su madre de joven para llamar la atención de Suescun. “Mi madre, clavada a mi hija”, escribía.

Pese a estas continuas llamadas de atención, Sofía se mantiene en sus trece y no piensa en reconciliarse con ella. De hecho, aprovechó los rumores sobre su futura maternidad para asestarle un nuevo golpe a Maite.

La novia de Kiko Jiménez no ha entrado a confirmar o desmentir los rumores, pero sí ha aclarado qué tipo de madre sería. “Yo sería una madre muy buena, porque sería una madre que criaría a mis hijos, no como me han criado a mí”, ha dicho. “Sino todo lo contrario, ¡eso sí lo tengo claro!”, añadía, dejando claro que no seguiría los pasos de Maite.

Un dardo directo a Galdeano que pone de manifiesto que la guerra entre ellas continúa estando muy viva. En este contexto, todo apunta a que Maite se enfrentará a sus Navidades más complicadas lejos de los brazos de Sofía.