Comunicado urgente de Meghan Markle tras publicarse su divorcio del príncipe Harry

Meghan Markle ha emitido un comunicado tras salir publicado su divorcio del príncipe Harry. Los medios internacionales The Mirror y The Sun llevaban en portada la separación, alegando que esta se había producido en secreto. En el marco de esta última hora sobre el matrimonio, Meghan ha emitido un mensaje para aclarar lo sucedido.

Los rumores de crisis comenzaron a raíz de la aparición por separado de los duques de Sussex. Hace semanas que no aparecen juntos en ningún acto y medios británicos hicieron alusión al divorcio del matrimonio. Ahora, Meghan ha roto su silencio para explicar que esta separación solo se ha dado por cuestiones laborales.

Meghan Markle emite un comunicado sobre su divorcio con el príncipe Harry

Meghan Markle y el príncipe Harry no dejan de acaparar titulares a raíz de los últimos movimientos de la pareja. Ha pasado demasiado tiempo desde que se dejaron ver juntos en un acto público y los rumores no han tardado en circular. Rumores que medios internacionales como The Mirror o The Sun apuntaron al divorcio de los duques de Sussex.

Tal y como publicaron, estos han dado el paso de divorciarse, aunque este se produjo en secreto. A raíz de estas publicaciones que apuntaban a la disolución del matrimonio, ella ha roto su silencio a través de las redes sociales. Lo hacía después de que Harry fuera visto en Vancouver en los Juegos Invictus, mientas que su mujer se quedó en California.

En este sentido, Markle organizó una cena de Acción de Gracias como representante de la Fundación Archewel. Se trató de una cena dentro del marco del Proyecto de Bienvenida del Sur de California de las mujeres afganas. Dado que se trataba de un acto dirigido íntegramente a las mujeres, la asistencia de Harry estaba descartada, de ahí su ausencia.

Con este mensaje, aclara que la separación con su marido se debe únicamente a cuestiones laborales. Por lo que no habría ninguna crisis en el matrimonio.

Meghan Markle destapa si celebrará Acción de Gracias con el príncipe Harry

A falta de un mes para las celebraciones navideñas, Estados Unidos da el pistoletazo de salida con la tradicional cena de Acción de Gracias. Los hogares estadounidenses se preparan para una de las grandes celebraciones que reúne a familiares y amigos.

En el caso de Meghan y Harry coincide con la reciente publicación de su divorcio que los sitúa en el foco mediático una vez más. Sobre cómo se preparan para la cena del 28 de noviembre, ella desveló si la celebrará o no con Harry en una entrevista para Marie Claire.

“Siempre somos bastante discretos, en los últimos años nos aseguramos de que haya un sitio en la mesa para los amigos que no tienen familia”. Con estas declaraciones, Markle confirma que la disfrutará en compañía de su marido y de sus hijos. Además, añade que tanto ella como Harry están listos para celebrar las próximas Navidades en familia.

Unas Navidades especialmente complicadas para el príncipe Harry tras hacerse más patente el distanciamiento con su familia. También, porque llegan en el peor momento para Carlos III quien, a diferencia de Kate Middleton, todavía está luchando contra un cáncer. Su situación es mucho más complicada que la de la Princesa de Gales y la angustia y preocupación continúan sobrevolando el Palacio de Buckingham.

Sea como fuere, parece que las próximas Navidades Harry y Meghan las pasarán en familia junto a sus hijos Archie y Lili. La duda de si habrá posado familiar o no queda en el aire a la espera del siguiente movimiento de los duques de Sussex.