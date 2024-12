Cayetano Rivera recibe un nuevo mensaje de su hermano Fran Rivera: 'No lo sabemos'

Fran Rivera ha repasado la actualidad de su familia en la entrega de Premios Flamenco en la Piel, celebrados en las Bodegas Fundador de Jerez. De lo más feliz por su futura paternidad, el exdiestro dio detalles sobre la posición de su hermano, Cayetano Rivera.

Los rumores sobre la retirada de Cayetano Rivera del mundo del toreo siguen siendo un tema recurrente. En su última intervención pública, Fran Rivera fue preguntado por la posibilidad de que su hermano diga adiós al toreo en la próxima Goyesca de Ronda en 2025. Y es que los rumores sobre la retirada de este del mundo del toreo siguen siendo un tema recurrente.

Para Fran Rivera "si hay Goyesca, que todavía no lo sabemos, sería bonito que Cayetano estuviera, pero depende de otros factores, no solo de nosotros". El exdiestro sugirió que la idea de una despedida en su tierra natal podría ser un cierre perfecto para la carrera de Cayetano Rivera. Sin embargo, dejó claro que todo depende de las circunstancias y los plazos, ya que "no está en nuestras manos".

El deseo de Fran Rivera para su familia

La saga taurina de los Rivera y los Ordóñez parece estar llegando a su fin, según las declaraciones de Fran Rivera. Tiene la esperanza de que ni su hijo Curro ni el futuro bebé se conviertan en toreros. El empresario expresó su firme deseo de que "se corte radicalmente" la tradición familiar.

Él reconoce la belleza y el honor de ser torero, pero el riesgo de la profesión sigue siendo una gran preocupación. "Si viniera un ángel y me dijera que mi hijo sería figura del toreo y que no correría peligro, cambiaría de opinión", afirmó. Para el hermano de Cayetano Rivera, su principal deseo es proteger a su familia de los riesgos asociados al mundo taurino.

La futura paternidad de Fran Rivera

Dentro de su vida personal, Fran Rivera sigue en el foco mediático tras hacer público el sexo de su tercer hijo con Lourdes Montes. Finalmente, será otro niño. Un pequeño que nacerá en primavera y se convertirá en el hermano de Curro y Carmen.

Este reveló con entusiasmo que será un "trianero más", así bromeaba sobre la llegada de otro varón. A pesar de la ilusión, deja claro que lo más importante es que el bebé llegue sano. La familia está muy emocionada con este nacimiento.

En la entrega de los Premios Flamenco en la Piel, celebrados en las Bodegas Fundador de Jerez, Fran Rivera se mostró de lo más feliz. Comentó sobre su futuro hijo sin la compañía de Lourdes Montes. La diseñadora se encontraba descansando debido al avanzado estado de su embarazo.

Fran Rivera habló maravillas de su mujer durante el evento: "Está guapísima, aunque claro, está cansada". Destacó la paciencia y el esfuerzo que Lourdes Montes está poniendo para afrontar estos meses de espera.