Carmen Lomana toma una importante decisión tras la DANA de Valencia: 'Ha sido...'

Carmen Lomana ha tomado una importante decisión tras la DANA: marcharse a Londres. La socialité ha querido aprovechar el puente del 1 de noviembre para pasarlo junto a un grupo de amigos lejos de España. Sin embargo, Lomana ha estado pendiente de la última hora que llegaba de las zonas afectadas, también de la visita de los reyes a Valencia.

“Ha sido una gran equivocación haber ido con gente del gobierno, tenían que haber ido solos”, ha dicho tras su regreso. Carmen es una fiel defensora de la monarquía y, para ella, la visita de Felipe y la reina ha sido “maravillosa”.

Carmen Lomana toma una decisión tras la DANA

Carmen Lomana ha querido apoyar a todas las víctimas de la DANA desde la distancia. La colaboradora aprovechaba el puente del 1 de noviembre para tomar una determinación tras el temporal: marcharse a Londres.

Hasta allí se ha desplazado con un grupo de amigos, pero sin olvidarse de lo que estaba sucediendo en Valencia. A través de las redes, ha mostrado su dolor por las víctimas de la DANA con numerosas publicaciones haciendo referencia a la desgracia. De hecho, se ha mostrado dispuesta a ayudar en todo lo que esté en su mano.

Lo que demuestra que Lomana ha estado muy pendiente de las noticias, incluso durante su retiro en la capital inglesa.

Sobre todo de la visita de los reyes a Paiporta, donde fueron increpados por los ciudadanos afectados. Hace apenas unas horas, Carmen regresaba de Londres y era preguntada sobre las críticas que recibieron los reyes en Valencia. “Ha sido una gran equivocación haber ido con gente del gobierno, tenían que haber ido solos”, ha opinado.

La colaboradora es una gran defensora de la monarquía y, para ella, la visita a la zona cero de los monarcas españoles era necesaria. No obstante, señala que el hecho de que no fueran bien recibidos fue provocado por ir junto al Presidente del Gobierno.

Así las cosas, define de “maravilloso” ver a los reyes junto a los afectados cubiertos de barro y atendiendo directamente las quejas. “Es para sentirse orgullosos de ellos totalmente, tenemos unos reyes maravillosos”, señalaba Carmen Lomana.

Carmen Lomana se aleja de los efectos de la DANA

“He desconectado mucho”, con estas palabras Carmen Lomana reconocía cómo ha sido su estancia en Londres. El pasado viernes, la colaboradora decidió irse a Reino Unido, donde ha lucido sus prendas más exclusivas en los lugares más lujosos de Londres.

A pesar de ello, Lomana ha estado atenta a las noticias que llegaban de España y a los efectos producidos por la DANA. “Lo he seguido desde internet, porque ahí no han hablado del tema”, explicaba. Sin embargo, no todos sus seguidores han visto bien sus publicaciones en medio del desastre por el que atraviesan los valencianos.

“Con los problemas que tiene España, los muertos por esta última DANA y ella como siempre de eventos y luciendo modelo”, opinaba una usuaria. “Esta está en otro mundo”, señalaba otra. “Exhibicionismo puro”, publicaba otra de las seguidoras indignada con Carmen Lomana.

Al igual que ella, los reyes también han vivido en sus propias carnes la frustración y el dolor de los valencianos. Su reciente visita a Paiporta se saldó con los monarcas manchados de barro tras ser increpados por las víctimas.

Para Lomana, esto no hubiera sucedido si los reyes hubieran acudido sin el Presidente del Gobierno a las zonas afectadas. Pese a las recomendaciones de la seguridad de la Casa Real de no acudir, los reyes desoyeron el consejo, algo que para Lomana es “maravilloso”. Con su presencia, Carmen opina que han dado “un gran ejemplo de cariño, sencillez, de emoción y empatía”.