Carmen Lomana rompe su silencio y desvela lo que nadie imaginaba sobre Isa Pantoja

Carmen Lomana ha roto su silencio desvelando lo que nadie se imaginaba de Isa Pantoja: “yo soy su tita”. La socialité y la hija de la tonadillera coincidieron en Supervivientes 2015 y allí compartieron confidencias. Desde entonces, existe entre ellas una profunda amistad que le ha llevado a Isa a considerar a Lomana como un miembro de su familia.

“Me llama tita”, explicaba Carmen, añadiendo que Isa y ella “hablamos muchas veces”. Hasta tal punto ha llegado su complicidad que la colaboradora de Espejo Público admitía conocer ciertos aspectos de su vida. “Lo que le ha pasado yo lo sabía porque me ha contado cantidad de cosas”, comentaba.

Carmen Lomana habla y devela el secreto de Isa Pantoja

Carmen Lomana asistió ayer, lunes 28 de octubre, a la gala Bazaar Women of the Year 2024 que se celebró en Madrid. Se trata de un evento que premia a las mujeres que han destacado dentro de sus ámbitos profesionales. Lomana asistió en calidad de invitada y fue preguntada sobre temas de actualidad, entre ellos la entrevista de Isa Pantoja.

Carmen rompió su silencio desvelando lo que nadie se imaginaba de Isa: que es su “tita”. La colaboradora de Espejo Público y la hija de la tonadillera mantienen una estrecha relación fruto de su paso por Supervivientes 2015. Por este motivo, a Lomana no le han sorprendido algunos de los episodios que Isa ha contado desde su entrevista en ¡De Viernes!.

“Lo que le ha pasado a Chabelita ya lo sabía, porque me ha contado cantidad de cosas”, comenzaba diciendo a los reporteros de Europa Press. Carmen reconoció que cada vez que escucha relatar a Isa algunas de sus vivencias en Cantora se le “encoge el corazón”.

Por todo ello, manifestaba públicamente su apoyo a la colaboradora de Vamos a ver calificando de “canalla” todo lo que “le han hecho”. “A Isa todo mi apoyo, todo mi cariño, yo soy su tita”, añadía revelando esa complicidad que nadie se imaginaba que tenía con Isa. “Me llama tita, hablamos muchas veces”, señalaba confesando así la estrecha relación que todavía mantiene con la hija de la artista.

Carmen Lomana manda un mensaje a la madre de Isa Pantoja

El testimonio de Isa ha traspasado los pasillos de Mediaset y ha calado en los colaboradores de otras cadenas. Desde María del Monte, pasando por Anne Igartiburu hasta llegar a Carmen Lomana que también ha reaccionado a las palabras de Isa.

El pasado viernes, ya en Espejo Público rompió una lanza a favor de la mujer de Asraf calificándola de “generosa”. La colaboradora puso en valor cómo, a pesar de todo, Isa siempre ha defendido a su madre y ha justificado su comportamiento.

Ayer, esa misma opinión la volvió a exteriorizar en la alfombra roja de los Bazaar Women of the Year 2024. “Ha estado siempre callada, disculpando y, hasta el día de hoy, ella no ha remetido contra su madre nunca”, explicaba. “La ha respetado y la ha tratado con mucho cariño”, añadía Lomana.

Por esta misma razón, Carmen se atrevía a mirar a cámara para mandarle un mensaje directo a la tonadillera. “Tiene una hija maravillosa, que la valore y le dé mucho cariño”, comenzaba diciendo. “Y le pida disculpas y perdón por todo lo que le ha podido pasar”, sentenciaba.

De quien no ha querido hablar ha sido de Kiko Rivera, quien aprovechó la entrevista de su hermana para arremeter contra ella. El DJ publicó que Isa se estaba “victimizando” y tachó de mentiras todas las cosas que expuso en el plató de Santi Acosta. “De ese ni hablo, no me gusta y de la gente que no me gusta prefiero no hablar”, dijo Lomana dando por zanjado el tema.