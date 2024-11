El plató de Y ahora Sonsoles vive hoy uno de sus momentos más comentados. El tema en cuestión: las operaciones estéticas y los secretos de belleza. Ha sido Carmen Lomana quien ha llamado la atención del público haciendo una confesión que ha dejado en shock a su compañera Pilar Vidal: no se ha operado.

Todo comienza con la discusión sobre Bárbara Rey. Se habla de una supuesta intervención en su rostro. Bárbara lo niega rotundamente, pero la polémica ya está servida.

En el debate participan Julia Cortés y Carmen Lomana, dos colaboradoras habituales del programa. Julia, sin reparos, dice: “Me sigo operando a los 60 y me encanta”. Su sinceridad arranca el aplauso del público y marca el tono de la conversación.

Carmen Lomana hace una confesión en Y ahora Sonsoles que deja en shock a Pilar Vidal

Carmen Lomana, por su parte, toma el micrófono para dar su opinión. Con 76 años, asegura que nunca se ha sometido a una operación estética. Sin embargo, su declaración provoca risas en el plató.

“¡Ya estamos con las risas!”, exclama Carmen, notablemente molesta. Pero no se queda ahí. Matiza su respuesta y suelta una explicación inesperada: “Solo me he operado de los ojos”.

La revelación sorprende a todos. Pilar Vidal, una de las tertulianas más punzantes, no puede contener su reacción. Durante el intercambio, lanza un comentario que Carmen Lomana interpreta como un dardo.

Mientras habla con Julia, Pilar afirma: “Tú que estás enterada en este tema, Carmen no, porque no se ha operado”. La frase desata una nueva reacción en Carmen Lomana, que responde con ironía: “Mucha guasa”.

Carmen Lomana desvela sus secretos de belleza

El momento cumbre llega cuando Carmen explica cómo ha llegado a sus 76 años con ese aspecto tan envidiable. Con su característico aplomo, confiesa: “Lo digo feliz porque puedo emocionar a muchas mujeres. Creo que llegar a mis años con una mente joven se refleja en el cuerpo”.

La socialité aprovecha para compartir su receta personal. “No he bebido, no he fumado, no me he drogado. Simplemente, he tenido perseverancia en cuidarme la piel”, asegura.

No obstante, admite que ha recurrido a algunos trucos. “He usado muchas vitaminas y bótox”, confiesa, rompiendo cualquier mito sobre su apariencia.

El público aplaude sus palabras, pero el debate sigue. Carmen, con su habitual elegancia, deja claro que su belleza es fruto de un estilo de vida disciplinado y algunos retoques menores. La tertulia se llena de comentarios, risas y, cómo no, pequeñas pullas entre las colaboradoras.

Una vez más, Y ahora Sonsoles se convierte en el epicentro de un tema polémico. Carmen Lomana demuestra que, a sus 76 años, sigue siendo una figura que no deja indiferente a nadie.