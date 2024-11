Carlota Corredera da una última hora sobre su relación con Carlos de la Maza: 'No...'

Carlota Corredera ha vuelto a ser noticia tras su separación de Carlos de la Maza, con quien compartió 11 años de amor. En una sincera entrevista ha dado una última hora sobre su relación con él. En concreto, ha dejado claro que siguen unidos por un propósito común: el bienestar de la hija que tienen.

Además, Carlota ha abordado cómo está afrontando este periodo de cambios. E incluso cómo planea las que van a ser sus primeras fiestas navideñas como soltera.

Carlota Corredera desvela lo último de su situación con Carlos de la Maza

Carlota Corredera ha asistido a la inauguración de las Navidades Mágicas en Torrejón de Ardoz y allí ha atendido a un equipo de Europa Press. Tan clara como siempre, no ha tenido reparos en desvelar cómo se encuentra últimamente su relación con Carlos de la Maza, su ex. Así, ha dejado claro que siguen unidos porque comparten una preocupación: el bienestar de su hija.

Tanto es así que ha explicado que estas fiestas navideñas "las afronto bien, con tranquilidad. Intentando sobre todo que la que menos note que van a ser diferentes sea la niña. Es la prioridad al final".

A lo que ha añadido que ella y Carlos continúan bien avenidos porque la pequeña no sufra. De ahí que ha expuesto que están intentando “que haya buen ambiente en casa cada vez que estamos con ella. Para mí eso es lo más importante”.

Este enfoque conciliador refleja el compromiso de ambos por garantizar un ambiente familiar positivo en estos momentos tan sensibles. Y es que tienen muy claro cuál es la prioridad de sus vidas.

Carlos Corredera analiza cómo ha sido este año

Carlota Corredera, que ha estado de escapada con David Valldeperas, ha reconocido que este 2024 ha sido muy difícil para ella. Marcado por la separación y otros reveses, ha admitido que esperaba más de este año, especialmente porque coincidió con su 50 cumpleaños. Así, ha expuesto: “Siempre será el año de mi separación”.

“Pensaba que el año venía con muchas expectativas y no ha sido tan chulo. Pero seguro que el 2025 sí lo será, quiero que traiga cosas bonitas”.

La amiga de Belén Esteban también ha aprovechado para desdramatizar su ruptura, afirmando que su situación no es excepcional. De ahí que ha manifestado: “No somos ni la primera ni la última pareja. De hecho, hay un montón de gente que ahora se me acerca y me habla de sus experiencias y que me intenta dar consejos”.

Aunque ha dejado de manifiesto que se deja llevar por su intuición a la hora de tomar decisiones. Como ha explicado, escucha a las personas que le ofrecen recomendaciones, pero prioriza hacer aquello que siente: “Soy una persona muy intuitiva. Por eso, intento hacer las cosas como creo que es correcto”.

El mensaje de Carlota Corredera es un ejemplo de resiliencia y enfoque en el bienestar familiar. Su forma de gestionar esta etapa de su vida, priorizando la salud emocional de su hija y manteniendo una actitud positiva hacia el futuro, ha captado la atención de sus seguidores. Como bien dijo, “siempre seremos familia”, evidenciando que, pese a la separación, la conexión y la responsabilidad compartida con Carlos de la Maza permanecerán intactas.