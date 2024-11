Primera imagen de Carlota Corredera tras divorciarse de Carlos Maza: es impresionante

Carlota Corredera ha reaparecido en sus redes sociales tras anunciar, hace unos días, su separación de Carlos Maza. La primera imagen de la presentadora, después de confirmar su divorcio, es impresionante, porque muestra a una Carlota completamente feliz y radiante. Corredera suele ser reservada en cuanto a su vida privada, pero en esta ocasión ha hecho una excepción.

La presentadora gallega ha compartido su soltería y disfrutado de ella en La Finca Gran Café, un lugar con vistas envidiables. Para mayor sorpresa de sus seguidores, ha acompañado la imagen con la nueva canción de Shakira, Soltera, resaltando su reciente estado civil.

Carlota Corredera anunció el pasado 26 de octubre que su matrimonio con Carlos Maza había llegado a su fin. Tras once años de relación y una hija en común, la presentadora y el cámara de Sálvameconfirmaron su separación.

Ahora, casi dos semanas después, Carlota ha reaparecido compartiendo una imagen impresionante y, para muchos, inesperada. La foto, publicada en sus stories, muestra a Corredera radiante y feliz después de divorciarse. Este cambio de actitud contrasta notablemente con momentos pasados, en los que la presentadora se emocionaba al hablar de su esposo.

La gallega ha pasado de emotivas declaraciones de amor a celebrar su soltería al ritmo del nuevo éxito de Shakira. En la publicación, Carlota aparece relajada mientras disfruta el día en la Finca Gran Café. La imagen no solo impacta por su aspecto radiante, sino también por el acompañamiento musical: la canción Soltera de la cantante colombiana.

Esta publicación parece una auténtica declaración de intenciones, a través de la cual la presentadora comparte su propósito de disfrutar de su nuevo estado civil. Todo indica que la periodista ha cerrado una etapa de once años junto a Carlos y no tiene intención de mirar atrás.

Tampoco parece dispuesta a quedarse recluida lamentando lo que pudo ser o intentando resolver lo que ya no tiene solución. Como ella misma reflexionó tras anunciar su separación, “en una vida caben muchas vidas”, y no tiene intención de desperdiciar ninguna de ellas. Empezando por disfrutar esta nueva etapa en solitario.

Carlota Corredera supera su ruptura rodeada de los suyos

A través de un comunicado publicado en su perfil, Carlota informó del fin de su matrimonio, sin ofrecer detalles sobre los motivos de la ruptura. Para proteger a su hija, solicitó respeto por su situación y no ha vuelto a comentar el tema.

Sin embargo, lo que ha llamado la atención es el cambio de actitud que ha mostrado desde entonces. Corredera, siempre ha sido cautelosa con su vida privada y ha mantenido un delicado equilibrio entre su faceta de periodista y la de personaje público. No obstante, parece haber cruzado un umbral tras anunciar su divorcio, volviéndose una figura más mediática para algunos.

Estos comentarios se han visto alimentados por su última publicación, en la que nuevamente saca a relucir su soltería y se enorgullece de ella. Carlota es consciente de la situación que atraviesa y ha encontrado en sus seres queridos su mejor apoyo.

“Gracias infinitas a mi red, lo sois todo para mí, y gracias por todo vuestro cariño, me llega y me atraviesa”, publicó hace una semana. La viguesa añadió que está decidida a avanzar “siempre hacia adelante”, aclarando que no tiene intenciones de volver al pasado. Lo que incluye su vida compartida con el padre de su hija, con quien, por el momento, no parece posible una reconciliación.

Sea cual sea el rumbo que tome su vida, lo evidente es que Carlota se ha mostrado feliz tras confirmar su divorcio y parece muy cómoda estando soltera.