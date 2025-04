Carlos Sobera destapa la verdad sobre Laura Madrueño y todos se quedan en shock

Carlos Sobera sorprendía a todos este martes durante la gala de Supervivientes: Tierra de Nadie al desvelar algo sobre Laura Madrueño. El presentador vasco daba paso a su compañera, quien se mostraba feliz desde Honduras por el sol que lucía en la isla en ese momento.

Ha sido entonces cuando Sobera le ha advertido a Laura Madrueño que la próxima semana volverían a tener mal tiempo. "No. Déjanos un respiro, por favor, que llevamos dos meses muy complicados", replicaba Madrueño dejando a la vista que no le agradan ciertos fenómenos atmosféricos.

"Vamos a ver la gala que tenemos por delante", apuntaba Laura Madrueño. Carlos Sobera, por su parte, vaticinaba lo que vendrá en unos días: "Ya he encargado tormenta para el próximo martes". La presentadora, que no podía aguantar la risa, compartía entonces que tanto ella, como el resto del equipo de Supervivientes, están cansados de tanta lluvia.

Carlos Sobera hace una broma que destapa cómo se siente Laura Madrueño

Entonces Carlos Sobera tomaba la palabra de nuevo: "No, no hay respiro. Vais a saber lo que es vivir en Bilbao", replicaba el presentador de Mediaset. "No, no, nada de eso; no me amenaces, que aquí estamos en el Caribe y suficiente tormenta tenemos aquí", contestaba entre risas la madrileña.

Madrueño, consciente de qué suponen las lluvias en Honduras para la supervivencia de los concursantes, imploraba que el sol siguiera presente unos días.

Si bien la autora de Somos agua revelaba que prefiere que las lluvias desaparezcan por el bien de los supervivientes, lo cierto es que el calor excesivo tampoco les beneficia. Ella misma reconocía el lado negativo de las altas temperaturas.

"Lo más duro del día a día es trabajar con estas condiciones de calor y humedad tan extremas", explicaba hace un par de años. "No os podéis imaginar lo que es tantísimas horas de ensayo y de directo. El desgaste que tengo es brutal", revelaba la comunicadora que se incorporó a Supervivientes en 2023.

Laura Madrueño es consciente de cómo influye el tiempo en los concursantes

De hecho, las altas temperaturas pueden provocar cansancio físico y mental e incluso un golpe de calor como el que sufrió en directo Laura Madrueño. Ella misma desveló que había sentido en primera persona cómo se le había nublado la vista en el transcurso de una prueba de la que estaba siendo testigo.

En esta edición es el mal tiempo el que ha cobrado protagonismo. Los altos índices de humedad han dejado de preocupar a los concursantes. Por contra, son los fuertes temporales que arrecian los Cayos Cochinos los que obligaron hace escasas semanas a que fueran evacuados por el fuerte temporal.

Las intensas lluvias y las rachas de viento provocaron que los supervivientes fueran trasladados a un lugar más seguro temporalmente. A las condiciones meteorológicas adversas hay que sumar el frío y el hambre, así como el cansancio de los concursantes. Por esta razón es de suponer que todos ellos coinciden con Laura Madrueño en desear que se instale en la isla el buen tiempo.