Carla Vigo hace un comentario sobre la princesa Leonor que enciende todas las alarmas

Carla Vigo, recuperada de sus problemas de salud, se ha dejado ver en el estreno de la obra de teatro The Hole. En la alfombra roja, Carla ha hecho un comentario sobre la princesa Leonor que enciende las alarmas: no ha visto a su prima en Asturias. El pasado viernes, la heredera al trono brilló en los Premios Princesa de Asturias 2024 junto al resto de la Familia Real.

Se trata del evento por excelencia de la Casa Real y el momento de mayor orgullo para Felipe y Letizia. No obstante, el comentario de Carla deja patente que no está pendiente de nada de lo que acontece en la vida de Leonor. Ni siquiera en un acto de tanta importancia para ella.

Carla Vigo desliza un comentario llamativo sobre la princesa Leonor

Carla Vigo no quiso perderse la premiere de la obra de teatro The Hole que el pasado martes se estrenó en Madrid. En la obra, actúa por primera vez su amiga Amor Romeira y quiso mostrarle su apoyo en su debut sobre el escenario. A quien no le brindó ese mismo apoyo fue a su prima, la princesa Leonor.

Carla fue preguntada por la heredera al trono y su actuación en los Premios Princesa de Asturias 2024. Como respuesta, Vigo hizo un comentario sobre Leonor que hizo saltar las alarmas: no la vio en Asturias. “No la vi, no veo esas cosas”, confesó, dejando claro que la agenda institucional de su prima no le genera interés.

El pasado jueves 24 de octubre fue uno de los días más emotivos para Leonor. Recibió el distintivo de Alcaldesa Honoraria de Oviedo y también la Medalla de Oro de Asturias. Dos condecoraciones que, en su día, también recibió su padre, Felipe VI, cuando cumplió la mayoría de edad.

Sin embargo, las emociones no terminaban ahí. Al día siguiente era el día grande la princesa, pues presidía los premios que llevan su nombre. Se trata del evento por excelencia de la Familia Real, que viajó al completo para ver brillar a Leonor.

A juzgar por su comentario, Carla no comparte el mismo entusiasmo que sus primas y sus tíos. La hija de Erika Ortiz reconoció que no vio la entrega de los premios y, en consecuencia, no estuvo pendiente de su prima. Sí reconoció que le llegó algo por TikTok, pero nada más allá que un simple clip.

Carla Vigo se desvincula de los actos de su prima Leonor

El comentario de Carla llega en un momento en el que la figura de Leonor se encuentra en el centro de la atención pública. Con cada aparición, la primogénita de los reyes demuestra su plena dedicación y compromiso en su papel como futura reina.

Vigo, con su particular forma de comentar ciertos aspectos de la Familia Real, ha demostrado estar totalmente desvinculada de las obligaciones de su prima. Aunque sus comentarios no suelen ser especialmente controvertidos, cualquier observación sobre la Familia Real, y más aún sobre Leonor, se amplifica.

Por ello, Carla, aunque no está pendiente de la agenda de Leonor, se mostró orgullosa por el papel que está desempeñando. “Me alegro por ella”, comentó. Además, opina que será una buena reina: “Yo creo que sí, que será muy buena, sí”, añadía sobre el papel que le tocará desempeñar.

En lo que no quiso entrar ha sido en la polémica que trató de empañar los Premios Princesa de Asturias. Al parecer, algunos medios captaron un tenso momento entre Leonor y doña Sofía del que Carla no tuvo conocimiento. “No lo he visto al completo, pero sí que he visto algún trocito por TikTok”, dijo sin dar más detalles.