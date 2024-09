La buena noticia que ha recibido Alfonso Arús, presentador de ‘Aruser@s’: imparable

Alfonso Arús es imparable. Y es que el presentador catalán no para de cosechar éxitos gracias a su programa Aruser@s de la Sexta. De hecho, esta misma semana ha conseguido ser líder en su franja, consolidándose así como una apuesta de buena mañana.

Tal como han avanzado desde Dos30TV, el programa ha conseguido un 16,2% del share y ha acumulado una media de 357.000 espectadores. Esta cifra significa que en algún momento del programa, hasta un millón de espectadores se conectaron. Sin duda, unos datos que pueden dejar más que satisfecho al periodista catalán.

Desde que trasladó su programa de 8TV a la Sexta, los triunfos no han hecho más que llegar. La dinámica de su programa y una franja horaria que le favorece, han hecho de Alfonso Arús a todo un referente. No es la primera vez que acumula buenos datos de audiencia y de ahí que aún tenga más mérito, ya que consolidarse no es fácil.

Alfonso Arús y sus ganas de mejorar

El presentador no se conforma con alcanzar buenos datos de audiencia. Y es que recién estrenada la nueva temporada, Alfonso Arús ya ha sorprendido con algunas novedades. Después de todo el verano, el equipo ha empezado con ganas y los fans del programa esperaban con ansia saber qué les habían preparado.

Una de las novedades más destacadas es la de la incorporación de Taylor, una colaboradora virtual. Sus bromas sobre la Inteligencia Artificial no gustaron a todo el mundo. Especialmente al resto de colaboradores de plató que, tal vez, han visto tambalear sus puestos de trabajo.

Sea como sea, lo que está claro es que el sentido del humor es el ingrediente que nunca falta en Aruser@s. Las bromas y las risas con el pan de cada día. Tal vez este sea uno de los secretos del éxito, ya que los espectadores lo que quieren es olvidarse de las penas.

La buena sintonía en plató

Si alguien ha visto alguna vez el programa de Alfonso Arús, seguro que coincide en afirmar la buena sintonía que hay en plató. Y no es para menos, ya que en ocasiones parece más una reunión familiar que una escena de trabajo. El presentador comparte mesa con ni más ni menos que dos de sus hijos y su mujer, Angie Cárdenas.

Ambos conocen a la perfección un medio al que se dedican desde hace décadas. Juntos hacen un buen equipo y saben cómo llevarse bien para no llevarse los trapos sucios de casa hasta la oficina. Su historia de amor no ha sido fácil, pero el paso de los años ha confirmado que están hechos el uno para el otro.