El brutal cambio de Jorge Fernández tras superar su enfermedad: está irreconocible

Jorge Fernández celebra hoy su 52 cumpleaños. Una fecha muy especial para él, más aún si tenemos en cuenta que el presentador pasó por un importante bache de salud que a punto estuvo de costarle la vida.

El presentador de La Ruleta de la Suerte, después de cinco años de lucha, superó la enfermedad de Lyme, una problemática que le acabó pasando factura tanto física como psicológicamente. De hecho, tardó un tiempo en tener un diagnóstico acertado.

"Lo peor es la incertidumbre y que empeoras. Ni me miraba al espejo", reconocía el comunicador en una entrevista.

Jorge Fernández llegó a perder más de 10 kilos debido a su enfermedad

El que fuera Mister España perdió casi 13 kilos por una subida de mercurio provocada por el atún y la picadura de una garrapata que derivó en la enfermedad de Lyme.

Superada esta complicada etapa de su vida, Fernández dio detalles de lo vivido a la revista Men's Health. Una charla en la que, además de reconocer cuáles fueron sus peores momentos, también explicaba cómo había vuelto a recuperar las buenas sensaciones.

"Cada día me encontraba peor y no daban con el diagnóstico, no podía levantar ni un vaso", revelaba el vasco. "Me dolía todo, mi cuerpo rechazaba hasta el agua, no podía verme en el espejo. Sentía un rechazo hacia mí mismo brutal", recordaba.

Hasta que logró superar la enfermedad fueron muchos los que se fijaban en su cambio físico. No solo sus amigos y familiares, sino también sus admiradores y seguidores del espacio que cada día conduce en Antena 3.

Susanna Griso, compañera de cadena de Jorge Fernández, daba testimonio del cambio físico que observó en él: "Yo veía que cada vez perdías más peso, hasta 13 kilos. Y me decías: «Es que estoy muy mal, no sé a qué obedece, no saben darme un diagnóstico»", explicaba la conductora de Espejo Público.

"No sabía a qué respondía mi poca vitalidad, mis dolores articulares. Me decían: «Es que ya tienes una edad». Que no, les decía, yo me conozco, notaba que me pasaba algo", aseguraba entonces él.

Con todo, Fernández reconocía que para él lo importante no era tanto su físico, sino "curarme y volver a asimilar nutrientes". Un estado al que llegó con la ayuda de herramientas como el ayuno intermitente. Un periodo en el que se alterna ayuno y alimentación y que, en su caso concreto, favoreció que perdiera peso y que mejorara su microbiota.

Jorge Fernández sufre síntomas en días de estrés

Jorge, que se encuentra mucho más recuperado, ha reconocido que a día de hoy todavía sigue padeciendo síntomas. En días de estrés, el vasco no puede evitar notar las consecuencias. "Me empiezo a encontrar peor, más cansado y con dolor en las articulaciones", desvelaba recientemente.

El presentador, que hoy suma un año más, tiene claro cuál es el mejor remedio para evitar dichos síntomas. "La mejor forma es no tener estrés. El estrés afecta al sistema inmunológico", sentenciaba.

Es posible que estos días de agosto el comunicador se encuentre descansando para estar lo mejor posible para la próxima temporada televisiva. Un tiempo de relax que servirá para evitar esas molestias que, a día de hoy, le siguen acompañando en momentos de tensión física o emocional.