Belén Rodríguez hace que todo dé un giro con su exclusiva sobre Carmen Alcayde

Belén Rodríguez se mostraba hasta hace unos días partidaria de que Montoya llegara lo más lejos posible en Supervivientes 2025. Sin embargo, en una semana en la que el andaluz se enfrentaba a la expulsión compitiendo con Carmen Alcayde, la colaboradora sorprendía poniéndose de parte de la valenciana.

Rodríguez, que fichó por TardeAR hace tan solo unas semanas, realizaba un alegato para que Alcayde permaneciera en el concurso. "España, por favor, meteos en Mitele, en salvar, y salváis a Carmen Alcayde, que ha hecho un concursazo impresionante y no se puede ir", imploraba a los fieles del programa.

Unas declaraciones que han sorprendido mucho teniendo en cuenta la postura que la tertuliana había dejado a la vista hasta ahora. "Yo que he sido la más montoyista", comenzaba diciendo, refiriéndose al apoyo que había dado al exconcursante de La Isla de las Tentaciones.

Belén Rodríguez pasó de halagar a Montoya a pedir que lo expulsaran de Supervivientes

Rodríguez reconocía que el punto débil del concursante "es hacerse la víctima". A continuación, la madrileña daba detalles sobre su estrategia.

"Hay que dividir el mismo voto y el grupo debe saltar por los aires para captar los votos", explicaba sobre la pandilla formada por Anita, Carmen y Montoya.

Por si este argumento no resultaba del todo convincente, la tertuliana lanzaba una advertencia. "La gente que quiere que gane Anita, tiene que saber que Montoya es un lastre para Anita", aseguraba. A continuación añadía: "Van a dividir el voto en la final y al final ganará Pelayo por descarte".

Lo cierto es que las recientes declaraciones de Belén sobre Montoya contrastan mucho con lo que defendió en el mismo plató hace unas semanas. "La sorpresa de mi vida ha sido ver a un personaje como Montoya", explicaba entonces de lo más sincera.

"Me he enamorado locamente de él, pero locamente, me parece una bomba", insistía. Hasta tal punto se mostró a favor del sevillano que se preguntaba cómo no había sido descubierto antes. Para ella, el "magnetismo e inventiva" de Montoya eran cualidades que destacaban hace tan solo unos días por encima de las de cualquier otro personaje.

Un cambio de parecer que ha llamado la atención precisamente por la fuerza con la que defendía al superviviente. La periodista no ahorró en halagos hacia el exnovio de Anita Williams para después pedir su cabeza.

Sin embargo, parece que la audiencia finalmente no tuvo del todo en cuenta la valoración de Belén Rodríguez y fue Carmen Alcayde quien se vio obligada a abandonar el concurso. Tras haber sido absolutamente inseparables durante su paso por Honduras, ambos concursantes protagonizaban una emocionante despedida en un inesperado desenlace.