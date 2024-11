Belén Esteban confiesa qué ha sucedido con el padre biológico de Andrea Janeiro

Belén Esteban ha confesado lo que ha sucedido con el padre biológico de Andrea Janeiro: lo tiene bloqueado. La colaboradora ha concedido una exclusiva hablando sobre esta nueva etapa en su vida y ha revelado algo inédito sobre Jesulín. Para ella, el extorero ya no ocupa un lugar en su vida y lo ha alejado de ella por completo.

Andrea cuenta ya con 25 años y es una mujer independiente que vive en Estados Unidos donde también trabaja. Esto, unido a los problemas con el marido de María José Campanario, ha motivado que Belén haya bloqueado al padre de su hija. Además, para ella, el único padre con el que verdaderamente cuenta Andrea es su marido, Miguel Marcos.

Belén Esteban desvela qué ha hecho con el padre biológico de Andrea Janeiro

Belén Esteban ha vuelto a los medios con una entrevista en exclusiva para una conocida revista. La colaboradora de Ni que fuéramos ocupa hoy la portada con una declaración sorprendente sobre el padre biológico de Andrea Janeiro.

Belén ha confesado que lo que ha sucedido con Jesulín es que lo tiene bloqueado. Con esta afirmación, la madre de Andrea confirma que no existe ningún vínculo con el padre biológico de su única hija. Aunque hace años que no había relación entre Belén y Jesús Janeiro, en la actualidad no hay ninguna posibilidad de ponerse en contacto.

La tertuliana explica su decisión afirmando que “no hay nada que hablar con él”, ya que Andrea es “una mujer”. A sus 25 años, la única hija de Belén y Jesulín es independiente y no hay ninguna razón para que sus padres mantengan el contacto. Esto es lo que ha llevado a la de Paracuellos a bloquearlo en el móvil y no tener ninguna información de él.

Aunque Belén evita hablar de Andrea, en su entrevista relata lo complicado que ha sido alejarse de ella. La joven tiene muy claro que quiere ser un personaje anónimo y se ha trasladado a vivir a Estados Unidos. Para la colaboradora fue muy duro aceptar esta realidad, pero ambas han sabido adaptarse.

Gran parte de ello se lo debe a Miguel Marcos, quien ha sido una pieza fundamental en la vida de Belén. También en la de Andrea con quien el sanitario mantiene una relación de padre e hija. Otra razón por la que la tertuliana ha bloqueado a Jesulín, ya que ve a su esposo como la única figura paterna para su hija.

Belén Esteban cuenta la verdad del padre de Andrea Janeiro

No es la primera vez que Belén confirma que Jesulín ha dejado de formar parte de su vida y de la de Andrea. Siempre ha manifestado la nula presencia del torero en sus vidas, sobre todo en la de su primogénita. Como resultado, ha sido la colaboradora quien ha trabajado duramente para brindarle la educación y formación de la que se siente orgullosa en la actualidad.

En esta tarea no ha estado sola, le ha acompañado su marido, Miguel Marcos, quien ha sido uno de sus pilares fundamentales. Tanto es así que en una ocasión llegó a decir de él que era el único padre de Andrea. “Miguel Marcos Martín ha sido el verdadero padre de mi hija”, dijo sin ningún género de dudas.

Es más, Belén aseguró que había sido su marido el que se había encargado de cuidar y atender a la primogénita de Jesulín. Así las cosas, para la colaboradora la figura del extorero no tiene ningún papel protagonista ni en su vida ni en la de Andrea. No lo tuvo cuando su hija era tan solo una niña y tampoco lo tiene ahora que es una mujer independiente.