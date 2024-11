Asraf Beno da el paso definitivo con Kiko Rivera e Irene Rosales: ‘Estamos muy…’

Isa Pantoja se ha convertido en protagonista del día al anunciar que espera su segundo hijo. Asraf, marido de la hija de Isabel Pantoja, muy emocionado con la idea de convertirse en padre, hablaba con los reporteros que deseaban conocer de primera mano cómo se encuentra. El ceutí no ocultaba su felicidad y pronunciaba unas palabras en las que evitó mencionar a su cuñado, Kiko Rivera, y a la mujer de este, Irene Rosales.

Será a principios del próximo mes de julio cuando Isa dé la bienvenida a su primer hijo en común con Asraf Beno. Preguntado por si prefiere niño o niña, el yerno de Isabel Pantoja respondía con una sonrisa sin contestar a esa cuestión.

Queda claro que ni Kiko Rivera, ni su mujer, ni la cantante de Marinero de luces han felicitado —por el momento— a la pareja. Asraf Beno soltaba una carcajada cuando los reporteros querían saber más sobre si el hermano o la madre de su mujer se habían puesto en contacto con ellos para darles la enhorabuena.

Asraf Beno aclara su postura sobre Kiko Rivera e Irene Rosales tras conocerse que se convertirá en padre

Quienes sí les han felicitado son sus miles de seguidores, que han recibido con gran ilusión la noticia del embarazo de Isa Pantoja. Así lo manifestaba la futura mamá en su perfil de redes sociales poco después de salir a la luz la buena nueva.

“Estoy recibiendo todos vuestros mensajes, todas vuestras felicitaciones. Ahora me pondré a contestar”, anunciaba emocionada. “Estoy supercontenta de verdad, aquí en casa estamos locos de felicidad”, explicaba refiriéndose al bebé que está en camino y que es muy deseado.

Isa, que se encuentra en su segundo mes de gestación, habló recientemente de sus deseos de ampliar la familia. Fue durante su participación en el canal de YouTube Con Calleja, cuando dejó a la vista que le gustaría que fuese una niña.

Mientras Isa y Asraf se encuentran en una nube asimilando su próxima paternidad, Kiko Rivera e Irene Rosales han reaccionado a la noticia. La mujer del DJ era preguntada por los reporteros por el embarazo de su cuñada.

Irene Rosales y Kiko Rivera reaccionan a la noticia del embarazo de Isa Pantoja

La sevillana aprovechaba la presencia de los micrófonos para dar a la enhorabuena a la pareja y les daba un consejo. “Que disfruten muchísimo de esta etapa, que es superbonita y hay que disfrutarla muchísimo”, aseguraba.

Kiko, por su parte, utilizaba Instagram para pronunciarse: “Una nueva vida siempre es motivo de felicitación. Aunque las cosas no estén bien, no hay motivo para no felicitarte, enhorabuena”, manifestaba el DJ. El hermano de Isa, para finalizar su mensaje, lanzaba un deseo: “Ojalá venga con mucha salud”.

Anabel Pantoja, que está a punto de dar a la luz, no tardaba en dedicar unas palabras a su prima. “Os deseo lo mejor en esta etapa tan bonita que vais a vivir, os queremos la bebé y yo”, escribía la sobrina de la tonadillera. Un gesto que demuestra que Isa cuenta al menos con el apoyo de un miembro del clan Pantoja.