Antonio David Flores sorprende al dar la última hora de Paz Padilla: 'No me ha...'

Antonio David Flores ha vuelto a ser el centro de atención tras su reciente directo en su canal de YouTube. Y es que ha dejado a todos boquiabiertos con unas manifestaciones inesperadas sobre su relación con Paz Padilla.

En un ambiente que muchos creían de camaradería, el excolaborador de televisión ha lanzado un comentario que ha hecho saltar las alarmas. Sí, porque ha dejado caer la verdadera naturaleza de su vínculo con la popular humorista.

Antonio David Flores sorprende con sus declaraciones sobre Paz Padilla

Antonio David Flores ha decidido compartir con sus seguidores un vídeo que se ha popularizado y que protagoniza Paz Padilla. Vídeo en el que ella bromea sobre la peculiar moda de ligar en el Mercadona. En concreto, se la ve en uno de los supermercados intentando encontrar a su media naranja utilizando todos sus encantos.

Aunque la gaditana es conocida por su particular sentido del humor, el malagueño no ha podido evitar mostrar su desacuerdo con ella en esa publicación. Tanto es así que ha manifestado: “No me ha parecido gracioso. Ella tiene mucha gracia, pero en esta ocasión no se la veo”.

Antonio David Flores descubre realmente qué relación tiene con Paz Padilla

Las palabras de Antonio David Flores no han tardado en hacer ruido entre sus seguidores y la prensa rosa. No es para menos, ya que hasta ahora se pensaba que él y Paz Padilla mantenían una relación cercana. Pero está claro que lo que ha dicho de ella parece demostrar que no es así, pues ha sido muy tajante.

La percepción general era que ambos compartían una especie de amistad forjada en la adversidad y teniendo como enemigo común a Sálvame. Y es que se sabía que ella llegó a invitarlo a su obra de teatro poco después de que este fuera despedido del programa. Sin embargo, el comentario del malagueño pone en duda esa supuesta cercanía y deja entrever que, quizás, la relación entre ellos no es tan estrecha como muchos pensaban.

Es más, el comentario de Antonio David no solo pone en duda su relación con la humorista, también abre otra puerta. Sí, la de que hayan existido entre ellos posibles tensiones que hasta ahora no han salido a la luz.

En este punto, ha cobrado cierto protagonismo una declaración que realizó hace un tiempo Marta Riesco, la expareja del malagueño. Esta había insinuado anteriormente que, aunque Paz mostraba cierto apoyo hacia Flores, este no era tan público como se podía pensar. Tanto es así que, al parecer, la gaditana evitó posar con él para las cámaras en dicha obra teatral.

Las recientes declaraciones de Antonio David Flores han hecho que muchos recuerden esas palabras de la reportera, dándoles ahora un nuevo significado. Parece que, efectivamente, la relación entre él y Padilla no es tan cercana como se creía. Este distanciamiento, que hasta ahora había pasado desapercibido, ahora cobra nueva relevancia.