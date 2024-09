La última hora sobre Edurne deja sin palabras a David de Gea: ‘Tengo mucho…’

Edurne se encuentra en plena promoción tras el lanzamiento de su octavo álbum, al que ha titulado Éxtasis. Durante una de sus últimas entrevistas, la cantante ha pronunciado unas declaraciones que han dejado sin aliento a David de Gea. “Tengo mucho amor por todos lados, pero me gusta componer más sobre el desamor”, ha confesado la exconcursante de Operación Triunfo.

Edurne ha explicado que, pesar de sentirse plenamente feliz en su vida, no puede evitar crear canciones basadas en los amores no correspondidos. Hace poco se desataron rumores sobre una posible ruptura con el guardameta, pero la artista acabó desmintiéndolos. Ahora asegura sentirse plena aunque, por motivos profesionales, en estos momentos tenga que lidiar con una relación a distancia.

Edurne vuelve de nuevo a retomar sus compromisos profesionales viviendo una etapa completamente diferente. La cantante se siente orgullosa de regresar a su trabajo después de haberse convertido en madre y ahora vive las cosas de manera diferente.

Su nuevo álbum acaba de salir a la luz y, en él, predominan las canciones basadas en malas experiencias amorosas. Lo que ha hecho que la mujer de David de Gea confiese el origen de esta tendencia. “Tengo mucho amor por todos lados, pero me gusta componer más sobre el desamor”, son las palabras que han dejado sin aliento a De Gea.

Tal y como explica Edurne en su entrevista para La Razón, es plenamente feliz en su vida y se siente muy querida por su entorno. No obstante, se siente más cómoda a la hora de crear canciones que hablen sobre los amores no correspondidos o los fracasos amorosos.

La mujer del guardameta también ha confesado que se encuentra en un momento personal muy bueno y se siente “agradecida” por ello. No es para menos, Edurne ha vuelto ilusionada a su trabajo sobre los escenarios tras haberse convertido en madre y está siendo una experiencia nueva.

“Tengo la suerte de que puedo organizarme bastante bien y tengo tiempo para todo”, explicaba sobre cómo lleva la conciliación familiar. “Hay momentos en que tienes que estar más fuera de casa, pero siempre vuelvo e intento tener un equilibro”, ha añadido.

La relación entre Edurne y David de Gea está basada en la distancia que sus diferentes compromisos profesionales les ha impuesto. El jugador acaba de fichar por la Florentina, lo que ha hecho que no pueda vivir en Madrid.

Esta nueva distancia entre ellos motivó que hace meses se rumoreara con una posible ruptura de la pareja. Especulaciones que la propia cantante ha desmentido afirmando que “nos va muy bien, estamos muy felices y no nos hemos separado ni hay una crisis”.

Tanto ella como David saben cómo sobrellevar su relación y, a pesar de lo duro que pueda suponer la distancia, aprenden a convivir con ella. “Llevamos catorce años así, no es algo que tengamos ahora, la distancia no es un problema”, afirmó en Vanitatis.

“Nuestro trabajo lo ha requerido: ha coincidido que su trabajo está fuera de España y el mío en Madrid”, añadía. No obstante, Edurne no descarta dejar la capital para cumplir una de sus cosas pendientes. “Me encantaría ir a Latinoamérica, sé que tengo mucha gente allí, además, me gustaría hacer una película musical”, ha revelado.

Por el momento, al futuro solo le pide continuar siendo feliz mientras su presente cabalga entre Madrid y Florencia. Por su parte, De Gea ha iniciado nueva temporada en el equipo italiano tras disfrutar de unas vacaciones en familia. Edurne y el jugador, junto a la hija que tienen en común, pasaron unos cuantos días en Bahamas después de celebrar su aniversario de boda.