Anabel Pantoja, muy triste y arrepentida, confiesa qué ha pasado con Susana Bicho

Anabel Pantoja ha utilizado su perfil de redes sociales para dejar a la vista cómo está su amistad con Susana Bicho. La sobrina de Isabel Pantoja reaccionaba a una de las publicaciones de la creadora de contenido que se encuentra celebrando su despedida de soltera. "Me hubiera encantado estar ahí; mi corazón está allí, te quiero", escribía Anabel en el muro de comentarios de un vídeo que subía su amiga.

Unas palabras que confirman que su vínculo se mantiene firme, pero son las circunstancias las que han impedido que Anabel esté al lado de la conocida influencer murciana. Susana Bicho está disfrutando de unos días de diversión de los que está dando buena cuenta a sus fieles. Con ella se encuentran otros nombres muy populares en las redes como Dulceida con su mujer, Alba Paul, Madame de Rosa, Marta Riumbau o Nagore Robles, entre otros.

Susana Bicho contraerá matrimonio el próximo verano con su novio Guillermo Valle. En concreto será el viernes 13 de junio cuando la que fuera participante de Gran Hermano abandone definitivamente su soltería.

Anabel Pantoja muestra qué siente al no poder estar en la despedida de soltera de Susana Bicho

Mientras llega el esperado momento, la influencer ha cruzado el charco con unas amigas, entre las que destaca la ausencia de Anabel Pantoja.

Cabe recordar que la prima de Kiko Rivera puso hace pocos días rumbo a Gran Canaria tras pasar la Semana Santa entre Córdoba y Sevilla. La sevillana no se ha podido unir al grupo para celebrar la despedida de Susana Bicho. Aun así, se muestra muy atenta a todo lo relacionado con esta experiencia ante la que reacciona con likes y comentarios.

En el segundo día de este periplo, las amigas de Susana Bicho la sorprendían al comunicarle que irían en un crucero. Uno de los sueños de la amiga de Anabel, quien ahora lo ha visto hecho realidad.

Por su parte, la hija del fallecido Bernardo Pantoja se mostraba feliz y dedicaba unas palabras a su amiga: "Disfrútalo mucho, que planazo". Los seguidores de Anabel, que están siempre atentos a sus comentarios, se mostraban deseosos de que Pantoja pudiera compartir alguna experiencia de este tipo con la futura novia.

Anabel Pantoja ha decidido quedarse en España con su pareja y su hija

Lo cierto es que todo apunta a que Anabel no ha querido acompañar a su amiga en su despedida de soltera por no separarse de su pequeña Alma. No es el caso de Dulceida, Alba y Marta, quienes han dejado en España a sus bebés en buenas manos mientras ellas disfrutan de una experiencia que no podrán olvidar.

Este viaje llega cinco meses después del nacimiento de Alma, la hija de Anabel, y tres meses después del ingreso hospitalario de la menor. Actualmente, Anabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez, están siendo investigados por un presunto delito de malos tratos a la menor.

Es posible que la citada investigación, así como el estado de salud de su hija, hayan tenido que ver en la decisión de Anabel de no realizar el citado viaje. La andaluza, por el contrario, se ha dejado ver estos días entre Córdoba y Sevilla, disfrutando de la Semana Santa. Tan solo quedan unas semanas para que Anabel, esta vez sí, sea testigo de la boda de su amiga que tendrá lugar el 13 de junio en Madrid