Ana Obregón escribe un mensaje que emocionará a Alessandro Lequio: 'Eres una...'

Ana Obregón mantiene a sus seguidores informados de cómo crece su pequeña Ana Sandra. La actriz y presentadora recuperó la ilusión de vivir con el nacimiento de su nieta. Una nueva etapa de su vida en la que sigue teniendo muy presente a su hijo Álex tal y como deja claro en cada una de sus publicaciones en redes sociales.

Precisamente en la última comparte una imagen en la que aparece con la pequeña, que cumplió un año el pasado mes de marzo. "Anita, eres una copia de tu Papá", escribía Obregón junto a un corazón. Una fotografía en la que ambas se muestran felices y sonrientes sobre un suelo de césped.

La frase de Ana sin duda habrá llegado también a Alessandro Lequio, abuelo de la niña. El aristócrata decidió desde el principio evitar posicionarse sobre la decisión de Obregón de recurrir a la gestión subrogada. Un deseo del que el fallecido Álex Lequio dejó constancia antes de su muerte y que su madre se ha encargado de hacer realidad.

Ana Obregón ha comenzado el otoño al lado de Anita publicando una reflexión. "Este día no volverá jamás. Y quien no lo coma, beba, saboree y perciba su olor, no se le ofrecerá por segunda vez en toda la eternidad", escribe en su perfil de Instagram.

Una frase firmada por Hermann Hesse que expresa lo que la también bióloga siente en estos momentos.

A lo largo de estos meses, Ana Obregón ha insistido en que habla a su nieta de quién era su papá. Cuando sea capaz de entenderlo le contará "que viniste al mundo porque fue la última voluntad de tu papá".

Alessandro Lequio, por su parte, ya explicó en el programa en el que colabora que prefiere no pronunciarse sobre el tema. El italiano justificó su silencio en Vamos a ver dando a entender que sería lo que a su hijo le hubiese gustado.

A día de hoy no hay confirmación de si Lequio conoce o no a Anita. Aun así, hace algunos unos meses sí se reivindicó públicamente como su abuelo.

La propia Ana se vio obligada a responder sobre esta cuestión durante su intervención en ¡De Viernes!. “Este tema pertenece a nuestra intimidad. Él prefiere que no hablemos del tema, y, como siempre, respeto su decisión”, confesaba la actriz en el programa Telecinco al ser preguntada sobre la relación del aristócrata italiano y Anita.

Obregón siempre estará unida a Alessandro Lequio “por lo más grande que puede unir a una pareja, que es un hijo. El amor por nuestro hijo y el amor de nuestro hijo por nosotros”. E insistía en que, “él que haga lo que quiera, yo lo acepto y lo respeto totalmente, al cien por cien”, añadía en sus declaraciones sobre si conoce a la niña.