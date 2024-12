Ana María Aldón y su novio Eladio, señalados en plena Navidad: 'Contar conmigo'

Ana María Aldón y su novio, Eladio, ha sido señalados por la boda que dijeron que celebrarían este 2024. A tres semanas de que acabe el año, la ex de Ortega no se ha casado con su pareja y sus seguidores se sienten engañados. Pese a ello, la relación continúa adelante como la propia Ana María ha confirmado.

“Contar conmigo”, escribió Aldón confirmando su asistencia a la gala de los Premios Estoy de Moda, donde asistió con Eladio. La pareja continúa igual de enamorada que el primer día, pero todavía no han pasado por el altar. Algo que la diseñadora dijo que harían este año, pero que parece ser no ha ocurrido o, de haberlo hecho, ha sido en secreto.

Ana María Aldón ha sido señalada por su relación con Eladio

Ana María Aldón está lista para poner el broche final a un año cargado de experiencias. Su vida ha experimentado un cambio radical y ha dejado de lado por completo el mundo de la televisión. Lo último que se supo de ella es que iba a contraer matrimonio con Eladio, quien le pidió matrimonio en pleno directo.

Parecía que la boda iba a ser en cuestión de meses y la propia Ana María dejó caer que sería en este 2024. Pero a tres semanas de que acabe el año, no la hemos visto vestida de blanco, lo que ha provocado que haya sido señalada. Algunos seguidores han cuestionado su relación con el empresario y creen que Aldón les ha estado engañando sobre su inminente enlace.

De hecho, se llegó a publicar que Ana María estaba trabajando en su propio vestido de novia y ultimando los detalles de la ceremonia. Sin embargo, no hay constancia de que la de Sanlúcar y Eladio hayan formalizado definitivamente su relación. “Queremos boda ya”, “A ver cuando os casáis”, son algunas de las peticiones de sus seguidoras.

Lo cierto es que existen muchas dudas sobre en qué punto está la relación entre la diseñadora y Eladio. Ahora que Ana María ya no genera tanto interés mediático, puede que la boda se haya celebrado en secreto. No obstante, Aldón no ha arrojado ninguna pista sobre si ha cambiado o no de estado civil.

Ana María Aldón confirma que continúa con Eladio

“Contar conmigo”, con estas palabras Aldón confirmó su asistencia el pasado lunes a la entrega de premios Estoy de Moda. Ana María publicó un mensaje de agradecimiento por el galardón que iba a recibir y confirmó que iría acompañada de Eladio.

Con una romántica imagen de ellos dos, la andaluza demostró que su relación con el empresario continúa adelante. Aunque de momento no parece haber boda, Ana María sigue igual de enamorada que el primer día de su chico.

En la alfombra roja de los premios, volvió a responder a la pregunta de si habrá o no boda con Eladio. Tras quedar descartado que sea este 2024, como mantuvo en un principio, todos los ojos están puestos en el próximo año.

“Los preparativos van poco a poco, pero marcha, marcha, va a ser una cosita reducida”, explicó Ana María. Con estas declaraciones confirmó que el 2025 será el año en el que pase por el altar con Eladio.

Y es que Aldón se encuentra en una etapa muy feliz en la que asegura que no le falta de nada. Sobre todo en el terreno sentimental, donde su chico es su pilar fundamental. “Estoy encantada de la vida, no lo cambiaría por nada”, confesó sobre lo ilusionada y enamorada que está.

“Estoy en la mejor etapa de mi vida, totalmente, pero en todos los planos, tanto laboral como emocionalmente”, añadió. Por lo tanto, habrá que esperar al 2025 para ver si, definitivamente, Ana María y Eladio celebran su gran boda.