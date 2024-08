Álvaro Morata confiesa por qué no volverá con Alice Campello: 'Estoy cansado de...'

Álvaro Morata y Alice Campello anunciaban hace ahora una semana su ruptura a través de redes sociales. Una decisión que no esperaban sus seguidores y de la que después sus protagonistas han ido dando más pistas.

A lo largo de estos días los rumores de infidelidad por parte de Álvaro han sonado con insistencia. Una situación que ha provocado que Morata se haya visto obligado a justificarse.

Así, el deportista tomaba la decisión de explicar al periodista Javier de Hoyos cómo se siente. Morata ha aclarado qué hay de cierto en los comentarios relacionados con terceras personas.

Álvaro Morata desvela la razón por la que no hay vuelta atrás

“Estoy cansado de que se diga que he sido infiel a Alice", ha comenzado diciendo el madrileño. "Ni siquiera fui a la fiesta de la Selección para que no surgiesen este tipo de rumores”, ha matizado Morata. Unos comentarios que el jugador del AC Milan no puede ocultar que le están afectando.

"Yo lo tengo muy claro que la relación está terminada", sentencia el delantero. “Otra cosa es que tengamos muy buena relación por nuestros cuatro hijos”, ha asegurado. Una unión que duraba ya más de 8 años y en la que siempre habían negado los rumores de crisis.

Dejando clara cuál es su postura, Morata es consciente de la repercusión que tiene cada uno de sus movimientos. Es por ese motivo por el que se ha visto obligado a dar explicaciones.

Días después del anuncio del final definitivo de su matrimonio, Álvaro dejaba claro que su máxima preocupación es que no surjan informaciones que nada tienen que ver con la realidad. "Desde entonces no he hablado con nadie por respeto a ella y para que no surjan este tipo de noticias", ha defendido.

Morata insiste en que no ha sido infiel a la madre de sus hijos en ningún momento, por lo que es imposible que surja prueba alguna al respecto. A todo esto hay que añadir además la cuestión sobre qué hará con el tatuaje que lleva en su brazo con el rostro de su ya expareja.

“No entiende por qué tendría que borrárselo. A día de hoy no lo va a hacer”, aclaraba el periodista Javier de Hoyos sobre las intenciones de Morata.

Álvaro Morata despeja cualquier duda sobre si volverá con Alice Campello

El que fuera pareja de María Pombo dejaba sus declaraciones más conmovedoras para el final de la charla. "Estoy destrozado. He huido de España porque no puedo más con la presión y las críticas, no solo en la prensa del corazón, también en la deportiva", dejaba caer Morata.

A lo largo de la charla, Álvaro Morata confirmaba que la relación se había roto dos semanas atrás. Una fecha que ha llamado la atención, pues publicaron recientemente fotografías juntos.

Con todo, Morata ha reconocido que se lo pensaron varias veces antes de dejarlo definitivamente. Después de casi una década juntos y cuatro hijos en común, la decisión no fue en absoluto fácil.