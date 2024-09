Alice Campello da un giro de 180º a su vida tras su nuevo encuentro con Álvaro Morata

Alice Campello ha dado un giro de 180 grados a su vida tras su nuevo encuentro con Álvaro Morata, que ha llamado la atención. La modelo italiana ha decidido redecorar su lugar de trabajo, deshaciéndose de todo lo viejo y dando un aire nuevo a la estancia. Lo que podría interpretarse como un simple gesto, cobra un gran significado que acaba con los rumores de un posible acercamiento.

Campello está decidida a pasar página y lo que ha hecho ha sido dejar el pasado atrás y darle la bienvenida a una nueva vida. Ella misma compartía con sus seguidores la decisión que ha tomado un mes después de romper su matrimonio.

El gesto con el que Alice Campello da un giro a su vida tras romper con Álvaro Morata

Se ha cumplido un mes desde que Álvaro Morata y Alice Campello decidieran poner punto y final a su matrimonio. Fue una decisión inesperada que pilló por sorpresa a los seguidores de la pareja. Sin embargo, unas recientes imágenes de ambos juntos por Madrid hicieron saltar los rumores sobre una posible reconciliación.

No obstante, el último movimiento de Alice ha dado al traste con cualquier posibilidad de acercamiento. La modelo ha dado un giro de 180 grados a su vida tras su último encuentro con Morata y ha decidido pasar página. Campello ha redecorado su lugar de trabajo, deshaciéndose de todo lo viejo y dando la bienvenida a lo nuevo.

Ella misma compartía con sus seguidores sus tareas decorativas y rápidamente se han hecho eco de un detalle muy significativo. En las imágenes, se ve a Alice poniendo un cuadro en un hueco que hay en la pared. Un hueco que, los más avispados, han descubierto que, anteriormente, ocupaba una imagen de Álvaro Morata.

Con este gesto, Campello ha borrado todo rastro de su expareja, dejando claro que no desea tenerlo presente en su día a día. En su lugar, la italiana ha optado por decorar la pared con imágenes de ella y de sus trabajos como modelo.

Lo que evidencia que Alice está decidida a empezar desde cero y dejar el recuerdo de su vida junto a Morata en el pasado.

Alice Campello confirma en qué punto está su relación con Álvaro Morata

Tanto Alice como Álvaro afirmaron que la razón que motivó la ruptura se debía a “incomprensiones continuas”. A pesar de lo que hacían creer en las redes, el matrimonio se encontraba atravesando una crisis que no han podido solucionar.

Sin embargo, ambos coincidieron en el gran cariño que todavía sentían el uno por el otro y que lucharían por mantener la buena relación. Prueba de ello fueron las últimas imágenes de ellos juntos en Madrid en actitud relajada que dio pie a los rumores de reconciliación.

No obstante, la decisión de Campello de quitar el cuadro de Morata de su lugar de trabajo indica que no entra en sus planes volver. Por su parte, el jugador también ha hablado abiertamente sobre estos rumores, apuntando que solo ha habido “una reconciliación familiar”.

“No voy a volver con ella”, confesó a Javier de Hoyos, dejando claro que no hay posibilidad de que retomen la relación. Además, a diferencia de Alice, quien sí ha borrado de su vista a Morata, este aseguró que no piensa deshacerse del recuerdo de su exmujer. “No me voy a borrar el tatuaje”, afirmó sobre la imagen de Campello que tiene grabada en la piel.

Queda, por tanto, confirmado que Alice y Álvaro continúan sus caminos por separado y están decididos a rehacer sus vidas. Eso sí, desean que se deje de especular sobre ellos y sobre el motivo de su ruptura.

Sobre todo, tras salir a la luz que la modelo podría estar enamorada de un famoso italiano. Algo que ella misma desmentía en sus redes sociales visiblemente molesta con las “invenciones”. “No hay fotos, vídeos, mensajes, nada, porque nunca ha habido nada”, sentenció.