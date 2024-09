El día que Mònica Terribas habló de su momento más dramático: 'Me dijo que...'

Mònica Terribas es una de las periodistas más conocidas de Cataluña. Durante años, Terribas estuvo al frente de El matí de Catalunya Ràdio y, además, llegó a dirigir TV3.

No obstante, a pesar de su reconocida labor profesional, su vida personal es más desconocida. Hasta el año pasado. A finales de 2023, Mònica Terribas volvió momentáneamente a Catalunya Ràdio para una entrevista.

En El suplement de Roger Escapa, la periodista reveló uno de los episodios más personales y desconocidos de su vida. La experiencia de ser madre de un hijo con síndrome de Down.

Marc, el hijo de 24 años de Mònica Terribas y Sergi Cutillas, ha sido una fuente de aprendizaje y fortaleza para la periodista. Sin embargo, la exdirectora de TV3 compartió cómo al inicio se planteó dejar su carrera para dedicarse plenamente a su cuidado.

El momento más decisivo de Mònica Terribas

Cuando nació Marc, Mònica Terribas se encontró en un punto de inflexión en su vida. La noticia del diagnóstico de síndrome de Down fue un golpe inesperado que la llevó a replantearse todas sus prioridades.

"Cuando nació Marc pensé en dejar todas las actividades que estaba haciendo porque creí que él me necesitaría al 100% por sus circunstancias", confesó Terribas en la entrevista. La idea de abandonar su carrera para dedicarse exclusivamente a su hijo fue una posibilidad real. Pero una conversación crucial con una neuropsicóloga cambió su perspectiva.

La profesional le hizo ver que renunciar a su vida profesional no era la única opción. "Una persona a quien siempre le estaré agradecida, una neuropsicóloga, me dijo que mi hijo cuando creciera no querría ver que yo había renunciado en mi vida por él. Tiene que ser autónomo y aprender a convivir con sus fortalezas y vulnerabilidades", relató Terribas.

Estas palabras tuvieron un gran impacto en la periodista. Y decidió continuar con su carrera mientras criaba a Marc, buscando un equilibrio entre su vida profesional y personal.

La familia, un pilar fundamental para Mònica Terribas

Terribas también destacó la importancia del apoyo de su familia en este proceso. Reconoció que, sin la ayuda de sus seres queridos, habría sido mucho más difícil mantener su carrera activa mientras cuidaba a su hijo.

"Afortunadamente, he tenido una familia que me ha ayudado muchísimo a poder hacerlo todo", afirmó. Y subrayó que la red de apoyo familiar fue clave para lograr un balance que benefició tanto a ella como a Marc.

Gracias a este soporte, Mònica Terribas no solo logró continuar con su carrera, sino que también pudo asegurar que su hijo recibiera la atención y el cuidado necesarios. Esta decisión, lejos de perjudicar a Marc, contribuyó a su desarrollo y autonomía. Y demostró que es posible compaginar la vida profesional con la responsabilidad de cuidar a un hijo con necesidades especiales.

Hoy, Marc, de 24 años, goza de un nivel de autonomía que ha superado las expectativas iniciales de muchos. Mònica Terribas expresó su satisfacción al ver cómo su hijo ha crecido y se ha desarrollado. Y es que ahora es capaz de gestionar su vida con una independencia notable.

"No me arrepiento de haber continuado trabajando porque ahora Marc tiene un nivel de autonomía muy importante y no tengo la sensación de que haya sufrido por culpa de mi trabajo", afirmó Terribas.