Álex Guita destapa la gran mentira de Adara Molinero: el motivo real de su ruptura

La relación entre Adara Molinero y Álex Guita ha estado en el ojo del huracán desde su ruptura, y los rumores no han parado. Lo que comenzó como una discreta separación ha desencadenado una auténtica guerra mediática, en la que ambos han expuesto sus versiones de lo sucedido. Ahora Álex Guita se ha atrevido a destapar la gran mentira de Adara Molinero revelando el motivo real de su ruptura, que ella quería tener más hijos y él no.

En un principio, fue la propia Adara Molinero quien rompió su silencio y desveló públicamente el motivo que, según ella, llevó a la ruptura. La influencer aseguró que la razón principal fue un episodio de mensajes fuera de tono entre Álex Guita y su amigo Jonan Wiergo.

Según Adara, este intercambio de mensajes la incomodó profundamente, y tras discutirlo con Álex, decidió poner fin a su relación. Este comentario encendió las redes sociales y medios de comunicación, dando pie a una oleada de opiniones y especulaciones.

Álex Guita destapa la mentira de Adara Molinero desvelando el motivo real de su ruptura

Sin embargo, Álex Guita ha decidido contar su versión de los hechos, y lo ha hecho a través del programa Ni que fuéramos. Según Álex, el problema principal fue la actitud controladora de Adara, y su deseo de tener hijos, algo con lo que no se sentía cómodo.

“A ella le molestaba que dijera ‘tigresito’ o ‘tigresita’ a la gente. No entendía que lo hacía de forma amistosa, pero como le molestaba, dejé de hacerlo. Dejé de enviar emoticonos por WhatsApp, dejé de hacer llamadas a partir de las 8 de la tarde…”, confesó Álex.

Álex también reveló que Adara solía reprocharle que, cuando trabajaba atendiendo a sus clientes, no debía mirarlos de frente. “Me decía que con mi mirada los provocaba. Según ella, tengo una mirada que provoca mucho”, comentó Álex con evidente frustración.

Pero la tensión no se limitaba al ámbito laboral. En la vida cotidiana, Adara también se mostraba celosa y controladora.

Álex explicó que incluso cuando iban juntos al gimnasio, Adara mostraba incomodidad si notaba que otras mujeres lo miraban. “Yo le decía que era normal, que la gente mira a quienes están en buena forma, y que a ella también la miraban. Pero ella me decía que si pillaba a una chica mirándome, tenía que mirarla mal”, relató el joven.

El origen de su ruptura

Según el relato de Álex, la situación llegó a un punto de no retorno durante unas vacaciones en Cádiz. Fue entonces cuando, cansado de las tensiones y las exigencias de Adara, decidió dar por terminada la relación.

“Estábamos de vacaciones, tranquilos, y yo quería ir a correr mientras los niños estaban bañándose con un monitor. Ella quería que me sentara a su lado, pero yo le dije que no, que no podía estar quieto tanto tiempo, que necesitaba moverme”, contó.

Pero fue en ese momento cuando Adara soltó una frase que lo descolocó: “No estás para más niños, como te agobias”. A lo que Álex respondió, sin titubear, que efectivamente, no estaba para tener más hijos. “Me agobié y me fui”, confesó, señalando que ese fue el punto final de su relación.

Este detalle, hasta ahora desconocido, ha dado un giro radical en la narrativa pública de su ruptura. Según la versión de Álex, el motivo de la separación no fueron los celos, sino una diferencia irreconciliable en cuanto a sus deseos de futuro.

Adara, según él, tenía un fuerte deseo de ser madre nuevamente, mientras que él no compartía esa necesidad en ese momento de su vida. Esta diferencia fundamental en sus planes de vida fue lo que, según Álex, provocó el fin definitivo de la relación.