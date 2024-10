Alejandro Albalá rompe su silencio para dar un giro a la historia de Kiko Rivera e Isa

Alejandro Albalá, expareja de Isa Pantoja, ha sorprendido al ofrecer un giro inesperado a la historia del clan de ella, después de las declaraciones que esta dio recientemente en televisión. En sus confesiones, la joven reveló con detalle cómo su hermano, Kiko Rivera, y su madre, Isabel, la habían humillado en diferentes ocasiones. Sin embargo, el que fuera su novio ha dejado claro que, a veces, ella era la que causaba daño a los suyos.

Alejandro Albalá ha decidido romper su silencio en el programa Fiesta, donde colabora, sugiriendo que la versión de Isa podría estar omitiendo ciertos aspectos relevantes. Ha afirmado que, aunque algunos episodios que ella narra son ciertos, tampoco ha sido siempre la víctima en la historia familiar.

Alejandro Albalá da un giro a la historia del clan Pantoja

Durante su intervención en Fiesta, Alejandro Albalá no ha escatimado en comentarios que matizan la imagen que Isa Pantoja ha proyectado sobre su relación familiar. Aunque ha reconocido que episodios contados por su ex son ciertos, no todo es blanco o negro. Ha relatado que el comportamiento de ella hacia algunos familiares no siempre ha sido positivo.

El colaborador ha dicho: “hay otras situaciones que habría que preguntarse el porqué de ese enfado de la madre, del hermano o del tío con ella. Ella tampoco es una persona que haya hecho las cosas bien del todo, tanto con Isabel como con mucha gente de su familia”.

A lo que ha añadido: “Hay otras muchas cosas que ella le ha hecho al tío, a la madre e incluso a la abuela que no son normales. Entonces, también entiendo que la familia se enfade con Isa”.

Esta perspectiva da un nuevo giro al conflicto, como ya advirtió Diego Arrabal que iba a suceder. Según Alejandro, los problemas familiares de su expareja no se deben solo a los desplantes y rechazos de los Pantoja hacia ella. Opina que esta también ha cometido errores, lo que podría explicar en parte la tensión que se vive en su clan.

Más declaraciones de Alejandro Albalá que cuestionan a la hermana de Kiko Rivera

Alejandro Albalá no solo ha hablado de la relación de Isa Pantoja con su familia, también ha sacado a la luz algunas experiencias personales que vivió durante su noviazgo con ella. Según él, la relación fue, en varios momentos, bastante difícil.

Entre otras cosas, ha hecho alusión a que hubo una falsa denuncia por maltrato hacia él. Un hecho que, según sus palabras, le afectó profundamente. Así, ha relatado: “Lo pasé bastante mal, no solo yo, sino también mi familia”.

“De ella hacia mí hubo una serie de comportamientos en la relación bastante complicados, de los cuales no voy a hablar”. A pesar de que no ha querido entrar en detalles, ha insinuado que esta situación lo marcó y que algunos episodios dejaron cicatrices emocionales profundas.

Por tanto, Albalá ha ofrecido una visión que cambiaría la forma en que se percibe a Isabel Pantoja y a Kiko Rivera en ese contexto. A diferencia de Isa, que dice que madre e hijo son los responsables de las tensiones, él ha señalado que no es así. Bajo su punto de vista, el comportamiento de su ex también ha podido motivar, en ocasiones, el detonante de algunos conflictos.