Alejandra Rubio sorprende a Carlo Costanzia con su nuevo problema: ‘Tengo un…’

Alejandra Rubio se encuentra en la recta final de un embarazo que está dando mucho que hablar. La hija de Terelu Campos, que desde hace unas semanas trabaja como colaboradora de Vamos a ver, ha confesado a su pareja cuál es la última encrucijada que se ha encontrado.

La joven ha desvelado el alimento que el médico le ha recomendado evite durante el periodo de gestación. La joven no puede disfrutar del sabor del queso manchego, uno de sus alimentos favoritos.

Un hecho que parece no ha sentado nada bien a la colaboradora, quien ha dejado a la vista las ganas que tiene de probar el citado producto lácteo. “No me hagas pensar en queso que no puedo comer casi ninguno. Y tengo un antojo…”, desvelaba Alejandra Rubio en Vamos a ver tras la emisión de un reportaje sobre quesos.

Alejandra Rubio ha desvelado a Carlo Costanzia el alimento que no puede ingerir

Alejandra Rubio, que se convertirá en madre por primera vez a finales de año junto a Carlo Costanzia, es consciente del riesgo que supone este alimento. En concreto, los quesos que están elaborados con leche no pasteurizada tienen mayor riesgo de desarrollo de bacterias como la listeria.

A pesar de esta restricción, la nieta de María Teresa Campos disfruta de otras comidas que le encantan. Prueba de ello son sus publicaciones en redes en las que aparece comiendo unos pinchos de tortilla de patatas con una ración de pimientos.

Al parecer, estos no son los únicos antojos que por ahora tiene Alejandra. El periodista Kike Calleja desveló hace un mes que a la hija de Terelu Campos le apetecía mucho comer “hamburguesas y el caldo de las aceitunas”.

En una entrevista concedida a la revista ¡Hola! Alejandra Rubio contó que el chocolate era otro de los alimentos que su cuerpo le pedía constantemente.

Los antojos de Alejandra Rubio en la recta final de su embarazo

Cuando ya falta muy poco para que nazca su bebé, Alejandra Rubio se ha embarcado en un nuevo desafío. Hace unos meses, la joven dejó entrever su intención de alejarse de la televisión para centrarse en su carrera como influencer. Sin embargo, entre sus planes ahora también está grabar su propia docuserie.

Según reveló el periodista Arnau Martínez en Espejo Público, la nieta de María Teresa Campos está grabando una serie basada en su vida. Un trabajo con el que Alejandra sigue los pasos de otros rostros conocidos como Tamara Falcó o Georgina Rodríguez.

Por ahora se desconoce si Carlo Costanzia tendrá algún papel en la serie o si Alejandra Rubio será la única protagonista. Hace unos días Alejandra aseguró que su novio había encontrado un nuevo empleo, pero no dio más detalles, quizás se refería a este nuevo proyecto.