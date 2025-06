Alejandra Rubio no aguanta más y confiesa lo de Alessandro Lequio: 'Este señor...'

Alejandra Rubio se ha pronunciado con contundencia en el programa Vamos a ver tras el creciente conflicto protagonizado por su madre, Terelu Campos, y Makoke. La joven no ha dudado en defender a su madre ante las insinuaciones realizadas por Alessandro Lequio, un colaborador habitual del espacio. “Voy a contestar a este señor”, ha afirmado con firmeza, dejando claro que ya no piensa mantenerse al margen.

El desencuentro entre Terelu y Makoke ha generado gran expectación mediática desde que ambas coincidieran en el programa ¡De Viernes!. Durante esa emisión, se intercambiaron duras acusaciones que evidenciaron el malestar que existe entre ellas. Joaquín Prat, presentador, ha señalado que el conflicto podría estar ligado al divorcio entre Makoke y Kiko Matamoros, con quien Terelu se habría posicionado.

Alejandra ha reconocido que ha tratado de mantenerse al margen para evitar problemas, aunque no ha negado que su madre apoyó claramente a Kiko Matamoros en el conflicto. “No entiendo este enfrentamiento y me da mucha pena verlas así”, ha explicado con sinceridad, mostrando su deseo de que las cosas mejoren. Sin embargo, no ha dudado en defender a Terelu cuando ha considerado que se estaba poniendo en duda su valentía.

Alejandra Rubio y Alessandro Lequio protagonizan un tenso intercambio en plató

Alessandro Lequio ha salido en defensa de Makoke, la ha calificado de inocente y ha criticado los ataques injustificados contra ella. Ha insinuado que Makoke sufre críticas que no merece y que podrían estar motivadas por la intención de agradar a otros. Alejandra ha interpretado estas palabras como un ataque velado hacia su madre y ha respondido sin reservas.

La colaboradora ha afirmado con rotundidad: “Mi madre no tiene miedo a nadie”. Ha dejado claro que no aceptará que se cuestionen la valentía y dignidad de Terelu.

Por su parte, Lequio ha insistido en que meterse con Makoke es demasiado fácil y que su defensa responde a esta circunstancia. Alejandra ha replicado señalando que esas palabras dejan “por los suelos” a la exsuperviviente, lo que ha avivado aún más la tensión en plató.

Conflicto abierto entre Alejandra Rubio y Alessandro Lequio sobre el conflicto familiar

En medio del debate, Carmen Borrego, hermana de Terelu y también presente en el programa, ha intentado aportar claridad. Ha afirmado que Terelu y Makoke nunca han sido amigas íntimas, contradiciendo la idea de que el conflicto surge de una traición personal. Este dato resulta clave para entender la verdadera naturaleza de la disputa, que parece más compleja de lo que parece a simple vista.

En definitiva, este episodio ha vuelto a poner en el centro de la atención pública a la familia Campos y sus polémicas internas. Alejandra Rubio ha demostrado estar dispuesta a proteger a su madre con firmeza, sin importar las consecuencias. La batalla mediática entre Terelu y Makoke continúa, y esta intervención de Alejandra ha añadido un nuevo capítulo a una historia que aún no termina.