Pelayo Díaz destapa lo que nadie sabe sobre Montoya y deja a todo el mundo en shock

El 17 de junio se ha celebrado la esperada final de Supervivientes. A pocas horas de la gran cita, Pelayo Díaz ha sorprendido a todos con unas declaraciones inesperadas sobre uno de los finalistas, Montoya. El estilista y exconcursante no ha dudado en revelar detalles que hasta ahora nadie conocía, dejando a la audiencia y a sus seguidores completamente impactados.

Las confesiones han coincidido con su reencuentro con Gala y Damián, dos ex concursantes con quienes tuvo una conexión especial. Pelayo ha señalado que uno de sus mayores deseos era volver a verlos y compartir momentos fuera de la isla. Este reencuentro le ha permitido revivir emociones y sentirse acompañado en su regreso a la normalidad.

Pelayo Díaz ha hablado sin pelos en la lengua y ha aprovechado la cercanía del desenlace para mostrar su opinión sincera. Ha reconocido que esta edición ha sido una experiencia maravillosa y que ha disfrutado al máximo cada instante. A pesar de haberse quedado fuera de la final, ha manifestado que se siente satisfecho por haber vivido la aventura “a full” y estar ya preparado para volver a la normalidad.

Pelayo Díaz lanza dardos a Montoya antes de la final de Supervivientes

Aunque el ganador ya es conocido, resulta oportuno recordar el momento en el que exconcursante ha lanzado un dardo envenenado hacia Montoya, con quien ha tenido varios rifirrafes durante el concurso. “Que se lo lleve para que no llore”, ha dicho con humor. Esta declaración pone de manifiesto la compleja dinámica que ambos han protagonizado a lo largo del concurso, marcada por constantes tensiones y desencuentros.

La relación entre Pelayo y Montoya ha sido una de las más comentadas de la edición. Aunque comenzaron con buen pie, las tensiones no tardaron en surgir y protagonizaron varios encontronazos que no pasaron desapercibidos. Pelayo ha confesado que, pese a los choques, no guarda rencor, pero tampoco tiene interés en mantener una amistad con él fuera del programa.

Pelayo y Montoya, protagonistas de los momentos más polémicos de Supervivientes

El estilista ha subrayado la importancia de prestar atención al debate final, expresando su esperanza de que todos los participantes muestren honestidad en sus intervenciones. Asimismo, ha criticado que con frecuencia sean siempre los mismos concursantes quienes tomen la palabra, y espera que esta vez la situación sea diferente. En cuanto a futuras relaciones, Pelayo ha admitido que podría entablar nuevas amistades, asegurando con humor que él mismo podría ser “amigo del diablo”.

Para finalizar, Pelayo ha reconocido que el reality le ha permitido descubrir una versión nueva de sí mismo, agradeciendo profundamente la experiencia. Y aunque su camino en la isla ha terminado, Pelayo no olvida a Montoya. El participante reconoce que, a pesar de los momentos polémicos que vivieron, esa tensión fue fundamental para su aprendizaje y crecimiento personal durante el concurso.