Alba Carrillo, ex de Fonsi Nieto, habla sobre su próximo embarazo: 'No juzgamos'

Alba Carrillo ha sorprendido a sus seguidores al compartir con ellos sus planes de futuro. La ex de Fonsi Nieto ha dejado un reel en su perfil de Instagram en el que reconoce que no descarta la idea de tener un bebé en el futuro. La tertuliana ha jugado con su hijo a "Escuchamos, pero no juzgamos", un reto con el que Carrillo no ha tenido reparos en desvelar que podría repetir maternidad.

Alba y su hijo Lucas se han unido también a esta moda que circula últimamente en redes con la que han demostrado la complicidad que hay entre ellos. "Sigo pensando todavía en la idea de tener un bebé", le confesaba Alba Carrillo a su hijo que ya tiene 13 años.

Lucas, por su parte, también tenía algo bien guardado que ha dejado a su madre sin palabras. "Muchas veces que te he dicho que voy a quedar con mis amigos, he ido a quedar con chicas", dejaba caer el niño. Una confesión que, siguiendo las reglas del juego, Alba Carrillo no ha podido entrar a valorar.

Justo a continuación, Alba daba a conocer que ella había hecho exactamente lo mismo que su hijo acababa de reconocer. La expareja de Fonsi Nieto afirmaba que algunas veces que había dicho que iba a quedar con sus amigas, en realidad, había quedado con chicos.

Llegado el turno del hijo de la colaboradora de D Corazón, este destapaba que, en una ocasión, pidió dinero para comprarse un champú. Sin embargo, se trató de una mentira, pues el niño lo que en realidad adquirió fueron muchas chuches.

Con esta dinámica, madre e hijo han dado a conocer algunas verdades que el otro quizás no conocía sin miedo a recibir queja alguna. Un reto que surgió en TikTok y que mantiene al otro a la expectativa de las confesiones que se puedan dar.

Sin embargo, y a pesar de que la televisiva en principio no tenía previsto juzgar lo que su hijo fuera a decirle, finalmente ha aclarado que después conversaría con su pequeño. "Tenemos que hablar de todas esas cositas, os cuelgo que tengo que hablar con él", explicaba antes de cortar la grabación.

Un vídeo en el que los dos se han desahogado y que ha dejado a la vista algo que los seguidores de Alba no sabían. La madrileña no se cierra a la posibilidad de repetir maternidad. 14 años después del nacimiento de su único hijo, es posible que Carrillo esté pensando en darle a Lucas un hermanito.