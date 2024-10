Alaska, desde el hospital, actualiza el estado de salud de Mario Vaquerizo

Mario Vaquerizo se encuentra de nuevo ingresado en el hospital tras sufrir una caída que, según los médicos, pudo haber tenido consecuencias fatales. Mario ha sido quien ha dado la noticia a sus seguidores a través de sus redes sociales, compartiendo una imagen desde la cama del hospital. Alaska, desde el hospital, ha actualizado el estado de salud de Mario Vaquerizo en TardeAR.

"Hola amigas. Antes de nada quisiera agradecer a todos las muestras de cariño y preocupación que he recibido y sigo recibiendo en estos días", comienza su mensaje.

Vaquerizo confiesa que los médicos le informaron que la caída pudo haber sido mortal, pero agradece estar vivo, aunque sigue enfrentando algunas secuelas. "Gracias a Dios aquí estoy, aunque bastante dolorido y con pérdida de visión que espero recuperar porque estoy en las mejores manos de los mejores profesionales médicos", añade.

Mario Vaquerizo confirma que vuelve a estar ingresado desde sus redes sociales

El mensaje de Mario no solo refleja su gratitud hacia el equipo médico, sino también hacia todos aquellos que lo han apoyado en este momento. "A ellos también muchas gracias", escribe.

Además, comenta que sigue sometiéndose a diversas pruebas para garantizar su completa recuperación: "Ahora repitiendo pruebas. Para volver a ser el Vaquerizo de siempre, así que estáis avisados", bromea con su característico sentido del humor, intentando mantener el ánimo alto.

A pesar de la situación, Mario destaca la importancia del amor y la amistad en momentos duros. "Quiero que sepáis que en momentos difíciles y duros el amor y la amistad que recibes es la mejor medicina. Os quiero mucho", escribe, agradeciendo el apoyo incondicional de sus amigos y seguidores.

No obstante, lamenta no poder responder a cada mensaje individualmente debido a su estado de salud: "Siento no poder contestar uno a uno porque no tengo visión suficiente", concluye su comunicado.

Alaska conecta desde el hospital para actualizar el estado de salud de Mario Vaquerizo

Mientras tanto, Alaska, su esposa y compañera inseparable, ha ofrecido más detalles sobre el estado de salud de Mario. Desde el hospital, Alaska ha conectado en directo con el programa TardeAR, donde colabora junto a Ana Rosa Quintana, para actualizar a los espectadores.

La cantante ha querido tranquilizar a todos, asegurando que Mario está en manos de excelentes profesionales y que sigue sometiéndose a diversas pruebas médicas. "Está en las mejores manos", ha afirmado con confianza.

A pesar de la preocupación, Alaska ha asegurado que la recuperación de su marido será efectiva y que, con tiempo, Mario volverá a ser él. Durante la intervención de Alaska, tanto Ana Rosa como el resto de sus compañeros no han dudado en enviar sus mejores deseos a Mario.

Por ahora, el estado de Mario Vaquerizo sigue siendo motivo de observación, pero tanto él como Alaska se mantienen optimistas ante el proceso de recuperación. La noticia ha generado una ola de apoyo en redes sociales, donde miles de seguidores han enviado mensajes de ánimo y cariño a la pareja.