El actor de ‘La Riera’ que ha fichado por ‘Jo mai mai’, la serie de Miki Núñez

La serie de TV3, Jo mai mai, protagonizada por Miki Núñez y Claudia Riera, ya ha empezado a rodar su segunda temporada. Esta serie, ambientada en una casa de colonias, ya firmado una nueva temporada y ya ha anunciado uno de sus principales fichajes: Albert Salazar.

TV3 revolucionado sus redes sociales con el anuncio de Albert Salazar como nuevo personaje en Jo mai mai. Sin embargo, esta no será la primera vez que veamos al joven actor en la pequeña pantalla. Y es que Albert Salazar se hizo conocido para muchos tras interpretar a Marçal Muntaner, el joven cocinero de La Riera.

Albert Salazar, el actor de 'La Riera' que vuelve a fichar TV3

A Albert Salazar le llegó su primera oportunidad a nivel actoral cuando en 2015, TV3 lo fichó para interpretar a Marçal Muntaner en 'La Riera'. Después, el actor catalán ha participado en otros proyectos cinematográficos como en Los pájaros no vuelan de noche o en la serie Drama, disponible en la plataforma Playz.

Albert Salazar no solo es conocido por sus intervenciones en el cine o en la televisión. De hecho, en 2019, el actor catalán ganó un Premio Max al Mejor actor en una obra de teatro por la obra A.K.A. (Also known as), del director Daniel Mayer.

Aun así, la gran oportunidad de Albert Salazar para llegar al público nacional llegó en 2021, cuando se estrenó El internado: Las Cumbres. En esta serie producida por Amazon Prime Video, de la que ya han emitido 3 temporadas, Albert Salazar interpreta a Paul. Fue en esta donde Albert Salazar conoció a la actriz pamplonesa Clara Galle, con la que mantuvo una relación entre 2021 y 2023.

Sin embargo, y tras aparecer en El internado: Las Cumbres, Albert Salazar fichaba por la serie de Netflix, Todas las veces que nos enamoramos. En esta comedia romántica de Netflix, Albert Salazar interpreta a Fer, el novio de la protagonista, interpretada por la también catalana Georgina Amorós.

Ahora, tras participar en Bojos per Moliére, Albert Salazar ha anunciado su vuelta a TV3 con la segunda temporada de Jo mai mai. “No os puedo decir gran cosa del personaje, pero sí que os puedo decir que será un personaje muy importante en esta segunda temporada. Y que quizás tenga un poco de polémica”, explicaba el propio actor en un video difundido por las redes de 3Cat.