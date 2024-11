Ya es oficial, 7M€ y rompe su silencio tras lo de Nico Williams: 'El Barça ficha...'

Nico Williams, actual extremo izquierdo del Ahtletic Club de Bilbao, estuvo muy cerca de fichar por el Barça durante el pasado mercado de fichajes, pero su incorporación ya no se contempla. De hecho, para ser más exactos, el Barça ya hace oficial el fichaje de otro talento que llegará para ocupar la posición de un Nico Williams que se arrepiente y mucho. El último fichaje del Barçaya rompe su silencio y confirma que vendrá al Barça: estalla tras lo de Nico Williams y confirma que él será el encargado de hacerle olvidar.

El Barça confirma el adiós a Nico Williams, hay otra futura estrella mundial y ya está fichada: "Rompe su silencio y..."

El extremo navarro del Athletic Club ya es pasado y el Barça lo confirma haciendo oficial el fichaje de una futura estrella que ya rompe su valioso silencio. ¿De qué futbolista hablamos? Pues hablamos de Ibrahim Diarra, un joven extremo africano de Malí. Diarra estuvo pasando pruebas con el Barça y Joan Laporta ya confirma la noticia: será el nuevo Nico Williams y llegará durante este próximo mercado de fichajes de invierno de 2025.