Es el nuevo Bernardo Silva y Andrés Iniesta lo quiere fichar: 'El Barça enfadado...'

Andrés Iniesta, exjugador del Barça ya retirado, ha vuelto a aparecer en escena tras oficializar que ha comprado el Helsingor, un equipo de fútbol de la Tercera División de Dinamarca. Unos meses después de haberse retirado, Andrés Iniesta ya vuelve a la carga y viene con todo: se está sacando el curso de entrenador UEFA PRO y ha comprado un club. Por si esto no fuera suficiente, Andrés Iniesta ya busca cerrar el fichaje del nuevo Bernardo Silva y el enfado del Barça es mayúsculo: "Viene a fichar a Can Barça".

Andrés Iniesta, junto a su empresa 'Never Say Never (NSN)' ha entrado a formar parte de la gestión del FC Helsingor, club danés que milita en Tercera División. "Es un club increíblemente apasionante con muy buenas instalaciones, mucha buena gente dentro y con potencial", apuntaba Andrés Iniesta en declaraciones a medios de Dinamarca. El objetivo de Andrés Iniesta está muy claro y es, por descontado, más que ambicioso: quiere fichar para que su nuevo equipo levante cabeza y regrese, cuanto antes, al fútbol profesional.

¿A qué futbolista quiere fichar Andrés Iniesta para su nuevo proyecto? Pues al parecer, Andrés Iniesta habría llamado a Pablo Torre para tantear su posible fichaje para el Helsingor de Dinamarca. El Barça ya sabe que Andrés Iniesta quiere construir un proyecto ganador y se ha fijado en Torre, que apenas está disputando minutos bajo la tutela del alemán Hansi Flick. El Barça está muy enfadado: es el nuevo Bernardo Silva y Andrés Iniesta lo quiere fichar para su nuevo proyecto en Dinamarca.