Alejandro José Hernández Hernández, popularmente conocido como Hernández Hernández, fue el árbitro encargado de pitar el Clásico de Liga entre Barça y Real Madrid. Hernández Hernández no solo fue protagonista de la previa del choque, si no que también lo fue del encuentro debido a sus errores negligentes, los cuales perjudicaron gravemente al Barça. El árbitro canario, que lleva varias temporadas pitando en Primera División, no estuvo nada acertado y perdió el control del duelo en reiteradas ocasiones, lo que ha generado graves consecuencias.

El CTA considera que Hernández Hernández se equivocó en varias jugadas polémicas, pero la más clara fue la que protagonizó Fermín López, jugador que marcó un gol decisivo que fue anulado. Además de esta acción, que enervó a los más de 50.000 culers albergados en Montjuic, Hernández Hernández tampoco vio unas manos clamorosas de Aurélien Tchouaméni. Todo el Barça quedó sorprendido con el arbitraje, pero el CTA todavía no había dicho la última palabra.

Tras la polémica, el Barça estalló de puertas hacia dentro contra Hernández Hernández y el colegiado de la RFEF recibirá un severo castigo que ya ha sido confirmado. De hecho, dicho castigo ya se ha hecho oficial en 'petit comité', aunque el propio árbitro principal del partido entre Barça y Real Madrid ya lo sabe perfectamente.

Última hora: Hernández Hernández recibe un brutal castigo tras el Clásico Barça-Madrid

Si la polémica arbitral ya estaba servida antes del Clásico entre Barça y Madrid, todavía se ha acentuado más tras el partido, que deja al Barça a nada de ser campeón. Hernández Hernández estuvo francamente mal y el Barça no ha tardado en elevar una queja formal, sobre todo por las exigencias de jugadores y aficionados.

La respuesta del Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha sido ejemplar esta vez: Hernández Hernández recibe un brutal castigo tras su mala actuación en el Clásico de Liga. Además, el CTA también castigará a Martínez Munuera, árbitro de VAR que protagonizó el famoso “menos mal” tras anular un gol legal del Barça desde la sala VOR.

Hernández Hernández y Matínez Munuera reciben un brutal castigo por parte del CTA: "Nadie lo esperaba"

El CTA está muy enfadado con el equipo arbitral que dirigió el Clásico de Liga. Se les pidió discreción y es justamente lo que no han tenido: afán de protagonismo y un claro interés por el Real Madrid, que perdiendo dice adiós al título liguero.

La respuesta del CTA al desgobierno de Hernández Hernández ha sido clara y contundente. Hernández Hernández no pitará ningún partido de esta próxima jornada 36 de LaLiga EA Sports. Ahora que los equipos se juegan las habichuelas, el CTA ha mandado a Hernández Hernández a la nevera: estará en el VAR durante el partido entre Osasuna y Atlético de Madrid.

Ahora bien: esto no es todo, hay más castigo. El CTA considera que los errores de Hernández Hernández y Martínez Munuera son graves, por lo que planea reunirse con ellos para abordar nuevas penalizaciones. Creen que el error más grave lo cometió Martínez Munuera, desde el VAR, al llamar a Hernández Hernández para anular el gol de Fermín por un mano accidental previa no punible.