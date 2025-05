Gabriel Rufián dice lo que muchos piensan del árbitro del Clásico: 'Si el Madrid...'

Ayer se celebró una nueva edición del Clásico entre FC Barcelona y Real Madrid, un partido clave para el desenlace de LaLiga que Gabriel Rufián no quiso perderse. Finalmente, la victoria cayó del lado culé por 4-0 pese a la polémica actuación arbitral. Hernández Hernández se convirtió en protagonista involuntario: sus controvertidas decisiones generaron malestar en el conjunto culé.

En lo futbolístico, el Barça fue claramente superior al Real Madrid y dominó prácticamente durante los noventa minutos. Los de Hansi Flick anotaron cuatro goles con gran autoridad, demostrando su enorme poderío ofensivo. Sin embargo, pudieron ser más de no haber intervenido Hernández Hernández.

Hernández Hernández, protagonista del Clásico

En los minutos finales, con el resultado todavía en el aire, el árbitro anuló inexplicablemente un claro gol de Fermín López. Según su criterio, el balón impactó en la mano del joven jugador culé en el inicio de la jugada. Una decisión que indignó a los seguidores del conjunto catalán.

Y no solo eso, pues lo más llamativo sucedió minutos antes de la jugada de Fermín. Hernández Hernández decidió no pitar un evidente penalti de Tchouaméni, quien tocó claramente el balón con la mano dentro del área. Una acción clarísima que no dejaba lugar a dudas, salvo para el trencilla del encuentro.

Gabriel Rufián señala a Hernández Hernández

Ante esta situación, Gabriel Rufián decidió reaccionar públicamente. El político catalán es conocido por ser sincero y directo. Sus redes sociales fueron el medio elegido para expresar lo que muchos aficionados culés pensaban.

Gabriel Rufián no dudó en comparar las dos acciones polémicas del partido. En un primer mensaje, escribió con evidente ironía: "Una es mano y la otra no porque Tchouaméni es portero". El sarcasmo de Rufián dejaba claro que, según él, había un doble rasero arbitral.

Pero el político no se detuvo ahí, y una vez finalizado el partido, volvió a cargar contra Hernández Hernández. Lo hizo con aún más contundencia y claridad: "Si el Madrid llega a empatar, Hernández Hernández te pita prórroga y penaltis", sentenció a través de sus redes sociales. Una crítica demoledora que refleja el sentir de gran parte del barcelonismo.

Está claro que la actuación del árbitro Hernández Hernández levantó muchas ampollas entre los aficionados del Barça. A pesar de la contundente victoria de los catalanes, la sensación general fue de profundo malestar. Se sintieron claramente perjudicados en jugadas decisivas del encuentro y Rufián puso voz a un sentimiento ampliamente compartido en el entorno culé.