Hansi Flick le ha dado la vuelta a la tortilla y los buenos resultados no paran de llegar. Aunque noviembre no ha sido un mes fácil para el Barça, el alemán ya ha afirmado públicamente que todo va a cambiar en diciembre. Los catalanes han empezado la temporada como un cohete y quieren mantener la buena dinámica hasta lograr los objetivos marcados.

En este sentido, Hansi Flick ha demostrado ser un gran gestor, repartiendo minutos entre toda la plantilla y dando oportunidades a casi todos. Solo las lesiones han alterado sus planes, pero poco a poco va recuperando efectivos y, actualmente, solo Christensen y Ansu Fati siguen en la enfermería. Ahora bien, que todos estén disponibles también genera más competencia.

Hansi Flick no puede tener a todos contentos

Precisamente, debido al overbooking existente en algunas zonas del campo, Hansi Flick está teniendo que tomar decisiones dolorosas. Gavi, es un buen ejemplo de ello, ya que pese a estar recuperado todavía no se ha asentado en el once. Pero es que en su lugar está jugando Casadó, quien ahora mismo parece insustituible.

Gavi sufrió una grave lesión con la Selección Española hace más de un año. Desde entonces, el Barça ha cuidado hasta el más mínimo detalle de su recuperación para asegurar que el '6' volvía a ser el mismo. Y parece que los servicios médicos del club lo han conseguido, pues el andaluz juega con la misma intensidad, garra y energía que antes.

Pese a ello, Gavi todavía no se ha ganado la plena confianza de Hansi Flick. Hasta la fecha no está teniendo mucho protagonismo y se ha quedado demasiadas veces en el banquillo o ha salido cuando ya estaba todo decidido, sin tiempo para demostrar su talento. Eso sí, el '6' no es el único que vive esta situación, ya que su gran amigo en el vestuario culé tampoco está pasando por su mejor momento.

¡Tensión en el Barça! Hansi Flick enfada a Gavi y a su amigo, el vestuario estalla

Gavi siempre ha dicho que Fermín López es su gran apoyo. Llegaron siendo unos niños a La Masía y prácticamente se han criado juntos. Era normal verles por las tardes en la ciudad deportiva del Barça entrenando y llamando la atención de todos los presentes.

Sin embargo, pese a ser clave en los Juegos Olímpicos y anotar 11 goles la temporada pasada con Xavi, Fermín López está pasando bastante desapercibido para Hansi Flick. Todos esperábamos que tras su irrupción este año tendría un papel más relevante, pero no está siendo así. De momento, Fermín tan solo ha jugado 470 minutos y ha sido titular en 3 partidos de liga.

De hecho, El Nacional afirma que Fermín López no está conforme con su papel y que podría salir en busca de oportunidades. Un escenario que preocupa al Barça y que podría afectar también a Gavi, que pasa por un momento similar. Veremos qué sucede, pero es evidente que Hansi Flick necesita urgentemente encontrar soluciones para que todos estén contentos.