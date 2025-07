Sorpresa, Nico Williams pone una condición para fichar por el Barça: giro de 180º

Siguen pasando los días y el fichaje de Nico Williams por el FC Barcelona sigue sin hacerse oficial. A diferencia de lo acontecido el verano pasado, en esta ocasión todas las informaciones apuntan en la misma dirección: el atacante tiene voluntad de vestir la camiseta culé. Y la entidad catalana, por su parte, tiene la disponibilidad y la determinación de pagar los 60 millones de euros de su cláusula.

Sin embargo, aunque todo parecía transitar por un camino de rosas, no es oro todo lo que reluce. A principios de esta semana trascendió un pequeño estancamiento en las negociaciones entre el Barça y Nico Williams, algo que hasta ahora no había sucedido. Y, de repente, todo ha cambiado su curso, ubicándose ahora en una especie de incertidumbre que, no obstante, no ha dilapidado en absoluto la ilusión.

La cuestión es que Nico Williams está empezando a tener algunas dudas de si realmente le interesa aterrizar en la Ciudad Condal. El reputado periodista Fabrizio Romano ha corroborado los rumores que surgieron hace un par de días sobre ello. El Barça tiene un tridente ofensivo muy establecido y el menor de los Williams no quiere abandonar su casa para ser suplente.

Nico Williams no viene a calentar el banquillo del Camp Nou

La posición natural de Nico Williams es la de extremo izquierdo, por donde actualmente actúa un Raphinha en un estado de forma pletórico que no aceptará ser suplente. Podemos sospechar que, para evitarlo, Flick desplace al brasileño hacia la mediapunta, donde ya ha jugado alguna vez, pero en esa demarcación hay overbooking con Gavi, Fermín y Dani Olmo. Y por la derecha juega Lamine Yamal.

Es decir, de primeras se antoja complicado encontrar un hueco para Nico Williams en el esquema inicial de Hansi Flick. En todo caso, el Barça buscaba un atacante que pudiera ir brindando frescura y rotación cuando la situación lo requiriera. De ninguna de las maneras se buscaba cambiar algo del actual tridente, muy arraigado en la filosofía del técnico teutón.

Es por ello, pues, que tanto a Nico Williams como a su agente, Félix Tainta, les preocupa no disponer de minutos suficientes para seguir desarrollándose. De esta forma, antes de dar una respuesta definitiva, Nico ha solicitado al Barça una respuesta honesta sobre el rol que tendrá en el equipo. Una vez los catalanes respondan, veremos qué decisión toma Nico Williams.

También hay quién asegura que otro de los motivos del estancamiento de las negociaciones se debía, más bien, a la incertidumbre sobre la inscripción. Después de los problemas surgidos este curso con Dani Olmo y Pau Víctor, Nico Williams necesita garantías para estampar su firma.