El Barça y Nico Williams tienen un acuerdo cerrado de hace días, pero, en estas últimas horas, se ha confirmado la fecha exacta en la que se abonará la cláusula. El delantero del Athletic Club, formado en el club vasco, abandonará la disciplina de Valverde para fichar por el Barça una vez la entidad culer deposite los 62M€ de su cláusula. Nico Williams, que firmará con el Barça hasta 2031, ya ha roto su silencio y ha confirmado que está preparado para lo 'peor', según ha podido contrastar 'e-Notícies'.

El Barça lleva semanas trabajando en el fichaje de Nico Williams, pero esta semana se hará oficial, lo que obliga al extremo a romper su silencio, a pesar de estar descansando. Nico Williams, que dejará el Athletic Club para fichar por el Barça, está 'obligado' a dirigirse a su antigua afición, que le ha visto crecer desde que es un niño. Nico Williams ya rompe su silencio y tiene previsto hacerlo de una forma muy peculiar: este digital ya conoce el 'modus operandi' que ha elegido, el Barça también lo confirma.

Nico Williams ha recibido presiones de todo tipo, pero, finalmente, ha sido valiente y ha decidido apostar por su gran sueño: fichar por el Barça. La afición del Athletic Club no se lo perdonará, motivo por el que Nico Williams está trabajando seriamente para no 'pifiarla' a la hora de romper su silencio. Nico Williams sabe que será casi imposible, pero trabaja para encontrar la mejor forma para romper su silencio: se ayudará en alguien que no permitirá que se le falte al respeto.

Oficial, Nico Williams rompe su silencio y anuncia su futuro: 'Mi hermano no permite'

El Barça pagará la cláusula de salida de Nico Williams esta semana y ya será posteriormente validada por LaLiga EA Sports, por lo que la oficialidad del fichaje será inmediata. Nico Williams ya tiene preparado el mensaje que lanzará a la afición del Athletic, tremendamente enfadada por el 'plantón' del delantero, que vestirá los colores de un gran rival en España. Dicho de otro modo: Nico Williams romperá su silencio en las próximas horas y ha tomado una decisión drástica en este sentido, nadie se lo espera y sorprenderá.

Como ya hemos ido contando en este digital, el futuro de Nico Williams pasa por Can Barça, donde jugará durante las próximas seis temporadas. El delantero del Athletic Club tiene previsto comunicar su salida del club vasco este próximo lunes por la tarde, aunque factores burocráticos podrían hacer que se demorase un poco más. El entorno Nico Williams está preocupado, sobre todo por el ambiente hostil que se generará con el traspaso: "No es fácil, pero Nico Williams solo quería venir al Barça", aseguran fuentes.

Nico Williams rompe su silencio y ya sabe cómo hacerlo: "Será clave..."

Como han ido explicando otros medios como 'El Chiringuito', Nico Williams y su equipo ya están trabajando para anunciar su salida del Athletic Club, entidad que le ha visto crecer. La idea es evidente: Nico Williams quiere despedirse e intentar salir bien de su club actual, pero sabe que será difícil, sobre todo porque la relación entre clubes es nefasta.

Nico Williams, prácticamente obligado, romperá su silencio y anunciará que se va al Barça, pero lo hará con ayuda de su hermano Iñaki Williams. Según ha podido saber 'e-Notícies', el hermano de Nico, Iñaki, romperá su silencio e intentará 'calmar' a la afición del Athletic, que está muy enfadada con el pequeño de los Williams.

Como explicamos, está previsto que Iñaki Williams ofrezca una entrevista en la que, de forma clara, ayude a rebajar tensiones: será en las próximas horas.