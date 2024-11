Sorpresa en el Camp Nou: de 120 a 70 millones, Joan Laporta ya activa su fichaje

Joan Laporta ha cerrado grandes acuerdos a lo largo de su exitoso mandato, como por ejemplo el de Nike. La marca estadounidense estuvo cerca de dejar de ser una patrocinadora, pero finalmente todo ha acabado bien. Laporta ha hecho de las suyas y ha conseguido cerrar un acuerdo multimillonario que le aportará al FC Barcelona muchos beneficios.

La entidad culé no ha podido fichar libremente estos últimos años debido a su situación económica. El Barça ha remado contracorriente durante varias temporadas por culpa de la antigua presidencia. Por suerte para Joan Laporta, uno de sus fichajes favoritos ha bajado considerablemente de precio y ahora se podría lanzar a por él.

Joan Laporta y sus gestiones acercan a su favorito

Joan Laporta, junto a Deco, ha sido la persona más criticada dentro del entorno del Barça, el cual cada vez está más tenso. Aunque el presidente ha conseguido cerrar grandes tratos como el de Nike, los aficionados llevan tiempo pidiendo grandes incorporaciones. La realidad es que la directiva de la Ciudad Condal ha dado en el clave con la llegada de Hansi Flick.

Hansi Flick ha hecho que el Barça vuelva a ser competitivo y se ha adaptado a su plantilla y a la situación económica. Si su fichaje no hubiese sido fructífero, los hinchas culés estarían más crispados que nunca. El año pasado, Xavi Hernández acabó destituido, pero el legado que ha dejado es el futuro del club.

Los canteranos, en gran parte, han podido entrar en el fútbol profesional gracias a Xavi, quien apostó por ellos desde el primer día. Joan Laporta decidió que era hora de dejarlo al margen y ahora el equipo está mejor que nunca. Curiosamente, Rafael Leao, uno de los primeros en la agenda de la directiva, está jugando menos y cada vez suena con más fuerza.

Rafael Leao, fichaje top y bajada de precio

Rafael Leao estaba tasado en 90 millones hasta hace un mes, pero su falta de continuidad ha hecho que baje hasta los 75. Aunque ya tenía un valor alto en verano, el AC Milan no estaba dispuesto a dejarlo marchar por menos de 120. Curiosamente, varios medios informan de que los italianos lo dejarían marchar por 70.

Paulo Fonseca fue nombrado entrenador hace poco y parece que no cuenta con Rafael Leao. Los aficionados no entienden nada: el extremo rinde siempre que juega, pero no le brinda las opciones necesarias. Aunque sigue siendo un precio alto para el Barça, Raphinha necesita a un suplente para rotar, así que se podría llegar a incorporar en unos meses.