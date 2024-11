Sorpresa en el Bernabéu, Carlo Ancelotti recibe el mensaje: 'No descarto a...'

El Real Madrid enfrenta una situación delicada en su medular y en su línea defensiva. Las bajas recientes de Militao, Tchouaméni, Rodrygo y Lucas Vázquez han dejado a Carlo Ancelotti con menos opciones en estas posiciones clave. Con el calendario apretado y las competiciones avanzando, el técnico italiano tendrá que recurrir a jugadores menos habituales para mantener la competitividad en el campo.

Uno de los nombres que aparece en el horizonte es el de Dani Ceballos. El centrocampista andaluz sigue luchando por hacerse un hueco en el once titular, pero hasta ahora no ha logrado afianzarse. Ceballos, a pesar de su habilidad técnica y capacidad de distribución, no ha terminado de encajar en los esquemas de Carlo Ancelotti, lo que plantea muchas dudas sobre su continuidad.

En medio de esta situación, y ajeno a los rumores, Dani Ceballos decidió acudir al estadio Benito Villamarín para presenciar el encuentro entre el Betis y el Celta. Su presencia en las gradas llamó la atención de los aficionados, especialmente por su pasado en el club verdiblanco y los rumores que se encargó de confirmar Joaquín Sánchez horas después.

Dani Ceballos no esconde su afinidad con el Betis

La visita Dani Ceballos al Villamarín ha suscitado opiniones divididas en la afición madridista, con algunos interpretando su gesto como una muestra de nostalgia por su antiguo club. La relación de Ceballos con el Betis ha sido siempre especial. De hecho, el mediocampista ha mencionado en ocasiones su cariño por el club en el que se formó.

Esta última visita, en un momento en el que su rol en el Real Madrid es incierto, alimenta las especulaciones sobre su futuro. Aunque no hay nada concreto, la posibilidad de que vuelva a vestir la camiseta del Betis podría estar en su horizonte si no consigue afianzarse en el once de Ancelotti. Las próximas semanas serán cruciales para su futuro.

Joaquín Sánchez sitúa entre la espada y la pared a Dani Ceballos

Para Dani Ceballos, la situación que gira en torno a su falta de minutos como madridista es una encrucijada. Por un lado, quiere luchar por ganarse un lugar en el Real Madrid. Por otro, su regreso al Betis podría ofrecerle una oportunidad de ser protagonista en una plantilla que le aprecia.

En medio de esta situación, Joaquín Sánchez, miembro de la Dirección Deportiva del Betis, ha dejó claro cuál es su posición al respecto. "Dani Ceballos siempre será un futbolista importante y aquí siempre se siente como en casa. Este verano hubo contactos, pero al final no se llegó a un acuerdo", empezó diciendo.

Sin embargo, Joaquín Sánchez fue más allá y confirmó que: "Ahora mismo no descarto a Dani Ceballos, aunque por ahora no hay nada. Siempre es un futbolista apetecible, pero no hay nada. Es un futbolista del Real Madrid y con esas cosas siempre hay que tener cuidado, el mercado de invierno también es más complicado", sentenció.

De este modo, Joaquín Sánchez no solo no cierra la puerta del Betis a Dani Ceballos, sino que deja en el aire su traspaso. Es evidente que no puede desvelar nada de las negociaciones, pero también está muy claro que Ceballos es su gran objetivo. Veremos qué sucede en enero, pero si Carlo Ancelotti continúa sin darle minutos todo puede pasar.