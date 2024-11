Hansi Flick aprieta, KO para Ancelotti: el Barça se lleva el fichaje que todos quieren

En el Barça ya han aprendido la lección del verano pasado y no piensan dejar que en el próximo mercado de verano les vuelva a pillar el toro. Quieren dejar cerrada la plantilla cuanto antes de cara a la próxima temporada y ya están empezando a trabajar en posibles refuerzos. Con muchos de ellos, además, saben que deben darse prisa, pues quedarán libres y ya tienen a otros clubes detrás.

Una de las parcelas que a Hansi Flick le gustaría reforzar para la 2025/26 es la defensiva, pues le gustaría contar con cuatro integrantes. En Christensen no confía, por lo que en la ecuación sólo quedan Pau Cubarsí, Ronald Araujo e Iñigo Martínez, quien está cerca de firmar su renovación hasta 2026. Con todo, quedaría una vacante libre para la que el técnico alemán habría decidido sondear a Jonathan Tah, del Bayer Leverkusen.

El zaguero alemán termina su contrato con el vigente campeón de la Bundesliga el próximo junio y no tiene intención de renovarlo. Ya mostró, de hecho, su voluntad de marcharse el verano pasado, pero el Leverkusen no se lo permitió; al menos, no a un precio reducido. Prefirieron quedarse a Jonathan Tah un año más y dejarle salir en 2025 gratis.

Hansi Flick acelera por Jonathan Tah, KO al Madrid

En este orden de ideas, Hansi Flick está convencido de que Jonathan Tah podría ser un refuerzo más que interesante para el Barça. Según ha informado Bild, el técnico teutón ya se estaría poniendo en contacto con su entorno para analizar su posible llegada a la Ciudad Condal. Y el zaguero alemán habría recibido con agrado este interés del Barça y se lo estaría planteando seriamente.

De hecho, las únicas dos opciones que contempla Jonathan Tah en estos momentos es la del Barça y la del Bayern de Múnich. Ambos clubes, de hecho, ya trataron de ficharle en las postrimerías del verano de 2024, pero las altas exigencias del Bayer Leverkusen imposibilitaron su llegada. El jugador ya ha descartado las propuestas de Juventus y de Inter de Milán, pues no le termina de convencer la idea de jugar en la Serie A.

Quien también se habría planteado su fichaje es el Real Madrid, a quien le hubiera gustado poder contar con él para este mismo mercado invernal. Hay que recordar que los merengues cuentan con numerosas bajas de alta trascendencia en la zaga y requerirán de alguna incorporación de forma casi obligatoria. Sin embargo, como ya ocurrió con el Barça y con el Bayern, el Leverkusen sigue exigiendo un alto precio pese a quedarle únicamente seis meses de contrato.

El diario Sport habla de que los alemanes estarían solicitando más de una decena de millones de euros al Real Madrid. Y Florentino Pérez no está dispuesto a desembolsar esa cantidad sabiendo que Jonathan Tah en junio queda libre. Pero todavía no está convencido de si en verano le necesitará y, además, Hansi Flick y el Bayern están apretando tan fuerte por él que los blancos han quedado fuera de la ecuación.

Entra en juego también otro factor; su representante, Pini Zahavi. Este agente también lleva a Robert Lewandowski y colabora con Hansi Flick puntualmente, además de tener una buena relación con Barça y con Bayern. Así pues, en resumidas cuentas, el futuro de Jonathan Tah tiene únicamente dos horizontes: Barça o Bayern.