Sorpresa en el Barça: Pere Romeu dice la verdad sobre Aitana Bonmatí y el Balón de Oro

El Barça Femenino es uno de los equipos más destacados a nivel mundial, y no solo por su éxito en el campo, sino también por la calidad de sus jugadoras. En su plantilla se encuentran algunas de las mejores futbolistas del planeta, como Alexia Putellas y Aitana Bonmatí.

Sin embargo, aunque estas dos cracks brillan con luz propia, otras figuras del equipo también tienen un papel fundamental en los éxitos del club.

El Barça Femenino y sus estrellas

Alexia Putellas y Aitana Bonmatí son dos nombres que resuenan en la mente de todos los aficionados al fútbol. Ambas han sido clave en los logros recientes del Barcelona, desde la consecución de títulos nacionales hasta su éxito en competiciones internacionales.

La calidad técnica de Alexia Putellas, su capacidad para marcar goles y su liderazgo sobre el campo la convierten en una de las mejores de la historia del fútbol femenino. Aitana Bonmatí, con su visión de juego y capacidad para controlar el ritmo, es otro pilar clave en el esquema del Barça.

Alexia y Aitana son, sin duda, las principales protagonistas, pero el equipo tiene más talento. La plantilla está llena de jugadoras excepcionales que, aunque a veces no reciban tanto protagonismo en los medios, tienen una importancia vital en el equipo. Entre ellas, hay una futbolista que, sin duda, se merece más reconocimiento: Caroline Graham Hansen.

Caroline Graham Hansen: una joya silenciosa

Caroline Graham Hansen llegó al Barcelona en 2019 procedente del Wolfsburgo. Desde su llegada, se ha destacado por su gran capacidad para desempeñarse como extremo, un puesto que exige velocidad, regate y capacidad de finalización.

Hansen lo tiene todo para ser una de las más temidas en su posición. Su rapidez, habilidad para regatear y generar goles o asistencias la hacen clave en el ataque del Barça.

A pesar de sus habilidades, Hansen ha permanecido en un segundo plano en comparación con otras estrellas del equipo, como Putellas y Bonmatí. Sin embargo, eso no ha impedido que su contribución al éxito del Barcelona sea fundamental. En las últimas temporadas, su rendimiento ha sido más destacado que nunca, y ha demostrado ser una jugadora de clase mundial.

Pere Romeu elogia a Hansen

El entrenador del FC Barcelona Femenino, Pere Romeu, ha sido muy claro al expresar su admiración por Caroline Graham Hansen. Romeu ha dicho que el club está sorprendido de que la jugadora no haya recibido aún un reconocimiento mayor, como el Balón de Oro.

"Que no estuviese en lo más alto las temporadas pasadas me sorprende. No creo que haya extremo en el mundo con sus capacidades y no sé qué más se debe tener para llegar a esos premios", comentó el entrenador.

Romeu también destacó la importancia de tener a una jugadora como Hansen en el equipo: "Muy contentos por tenerla en el equipo porque es una gran jugadora".

Para él, Hansen es "la jugadora más completa", y su valor para el Barcelona es incuestionable.